Olimpija visoko poražena v Mozartovem mestu

Ljubljanski hokejisti so doživeli še en visok poraz v treh dneh. Potem ko jih je Linz premagal s 5:1, je bil tokrat Salzburg boljši s 7:0.

Predpraznična dvoboja se nista dobro končala za zeleno-bele. V Linzu so bili Ljubljančani v povsem podrejeni vlogi in jih je še hujšega poraza obvaroval vratar Anthony Morrone. Tokrat razmerje v strelih ni bilo tako močno na strani tekmecev (34-17), a je bil Salzburg zelo učinkovit, predvsem pa je izkoriščal številne kazni na ljubljanski strani.

Že v prvi tretjini so domači prišli do trdnega vodstva, vratar Žan Us je moral dvakrat po plošček v mrežo. Gostje niso bili posebej nevarni, še slabša pa je bila podoba v drugem delu. Najprej so domači ob izenačenih močeh na ledu povišali na 3:0, potem pa v treh minutah dosegli še dva zadetka ob številni prednosti in praktično že na polovici tekme določili dvoboj v svoj prid. Po petem golu je Usa zamenjal Morrone.

V zadnji tretjini so domači spustili ritem in gostom ni bilo treba trepetati, da bodo doživeli najhujši poraz v sezoni. A vseeno so prejeli še en gol, tako da so s porazom z 0:7 izenačili doslej najslabšo predstavo proti Pustertalu, ki je z enakim izidom slavil konec oktobra v Tivoliju. Ljubljančanom pa tokrat ni uspelo doseči niti častnega zadetka.

To je bila zadnja tekma zeleno-belih pred božičnimi prazniki. V naslednjem tednu pa jih čaka zgoščen urnik štirih tekem, v ponedeljek in sredo bodo zadnjič v koledarskem letu igrali doma proti Asiagu in celovški ekipi KAC.