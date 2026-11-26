Hokejisti Olimpije so vpisali tretjo zaporedno zmago in skupno 17. v tej sezoni lige ICE. S tem so zmaji skočili na vrh lestvice z 49 točkami. Bolzano in Black Wings Linz imata ob dveh tekmah manj 48 in 47 točk.
Ljubljančani so obenem prekinili zmagoviti niz aktualnih prvakov lige iz Gradca, ki je do obračuna v Tivoliju znašal šest tekem. Lani je Gradec obe tekmi v Ljubljani dobil brez prejetega gola, Olimpija pa je v tej sezoni do zdaj dobila oba dvoboja po prvem v začetku oktobra. Ljubljančani so tekmo bolje začeli, imel več priložnosti in eno v 10. minuti tudi izkoristili za vodstvo, ko je zadel Marly Quince. Do prvega premora je bilo še nekajkrat vroče pred vrati graške ekipe, a se izid ni spreminjal.
V drugi tretjini so gostje v lovu na izenačenje pritisnili, z dvema ekspresnima zadetkoma pa prišli tudi do preobrata. V začetku 26. minute je sprva izenačil Josh Currie, manj kot pol minute kasneje je za 2:1 zadel Clay Hanus. Zatem so zmaji strnili vrste in znova zaigrali podjetneje, kar jim je prineslo tudi izenačenje. Da sta ekipi v sklepno tretjino krenili poravnani, je v 35. minuti poskrbel Christopher Russell Douglas.
V zadnji tretjini sta si obe ekipi pripravili lepo število priložnosti, eno od številnih iger z igralcem več na ledu pa je v 54. za novo vodstvo domačih unovčil Zach Boychuk. Dvoboj, v katerem je nekajkrat zavrela tudi kri, je dokončno zapečatil Žiga Mehle, ki je slabi dve minuti pred koncem zaključil lepo domačo akcijo.
Olimpija bi do konca tekme lahko še povečala prednost in je dvajset sekund pred iztekom ure tudi petič zadela, a so sodniki gol po ogledu posnetka razveljavili, saj je Quince stal v vratarjevem prostoru.
Liga Ice, 23. krog, izid:
Olimpija Ljubljana - Graz 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)
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