Hokejisti Olimpije so vpisali tretjo zaporedno zmago in skupno 17. v tej sezoni lige ICE. S tem so zmaji skočili na vrh lestvice z 49 točkami. Bolzano in Black Wings Linz imata ob dveh tekmah manj 48 in 47 točk.

Ljubljančani so obenem prekinili zmagoviti niz aktualnih prvakov lige iz Gradca, ki je do obračuna v Tivoliju znašal šest tekem. Lani je Gradec obe tekmi v Ljubljani dobil brez prejetega gola, Olimpija pa je v tej sezoni do zdaj dobila oba dvoboja po prvem v začetku oktobra. Ljubljančani so tekmo bolje začeli, imel več priložnosti in eno v 10. minuti tudi izkoristili za vodstvo, ko je zadel Marly Quince. Do prvega premora je bilo še nekajkrat vroče pred vrati graške ekipe, a se izid ni spreminjal.