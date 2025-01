Olimpija z zmago proti Asiagu hitro pozabila poraz proti Salzburgu

Ljubljančani so tekmo slabo začeli, saj je že po minuti in treh sekundah domače v vodstvo popeljal Matteo Gennaro. A so se gosti hitro zbrali, v deveti minuti je izid poravnal Kale Kerbashian, v 15. pa je Rudolf Červeny po podajah Kerbashiana in Roberta Saboliča poskrbel za vodstvo z 2:1. Odprta predstava, v strelih je bilo 14:13, pa je v 18. minuti ponudila nov zadetek, tega so spet dosegli Italijani prek Tannerja Kaspicka.

Druga tretjina je sicer ponudila kar nekaj strelov, več so jih imeli Ljubljančani (16:8), a niti eden ni bil dovolj dober za novo spremembo izida, čeprav sta imeli obe ekipi tudi po nekaj priložnosti igranja z igralcem več na ledu.

V zadnji tretjini so sprva več poskušali domači, toda Ljubljančani so v 55. minuti prišli do novega vodstva, ko je Nick Bonino unovčil podaji Marcela Mahkovca in Roka Kapla.