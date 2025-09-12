Olimpija za uvod v sezono v Tivoliju proti Dunaju

Osrednje regionalno hokejsko tekmovanje, liga ICE, se bo s prvimi tekmami začela ta konec tedna. V njej je 13 ekip, novinec je madžarski Ferencvaros, slovenski delež tudi tokrat predstavlja ljubljanska Olimpija, ki želi priti v končnico, kar ji v prejšnji sezoni ni uspelo. Zmaji v uvodnem krogu v Tivoliju gostijo Dunajčane.

Robert Sabolič in Ben Cooper FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Ljubljančani so imeli takšen cilj tudi v prejšnji sezoni, a ga niso izpolnili, v kvalifikacijah jih je ustavil Pustertal. Pred novo sezono so pri zasedbi iz Tivolija, ki je od sezone 2024/25 ob pomoči kanadskega vlagatelja Alexandra Lefebvra močno povečala proračun in ima dolgoročno tudi zelo visoke cilje, doživeli precej sprememb.

Precej so prevetrili igralski kader, predvsem pri tujcih; po novem bodo za zmaje igrali Nathanael Halbert, T.J. Brennan, Alex Petan (ki prihaja prav iz Pustertala), Marly Quince, Evan Polei, Clayton Kirichenko in danski reprezentančni znanec slovenskih hokejistov Nicolai Meyer. Najodmevnejši prihod je Zach Boychuk, ki ima izkušnje tudi iz lige NHL, zadnjih pet sezon pred prihodom v Ljubljano pa je igral za Berlin v nemški ligi DEL. Z njim so v klubu sprva načrtovali navezo z lansko največjo okrepitvijo Nickom Boninom, a se je kanadski veteran še pred poletjem odločil, da bo drsalke zamenjal za trenerski posel in je sprejel ponudbo svojega nekdanjega NHL kluba Pittsburgh Penguins.

V ligi bo nastopalo 13 ekip, glede na lani je novinec madžarski Ferencvaros, manjka pa italijanski Asiago.

Nov pa je tudi strateg na klopi tivolske ekipe. Ben Cooper je v karieri zamenjal številne klube, kot pomočnik je pet sezon delal tudi pri Salzburgu, ki v ligi ICE velja za najbogatejšo in najbolj urejeno zasedbo. Odločil se je, kot piše STA, za spremembo okolja, ker je želel nove izzive, v Ljubljani pa je po prihodu že zastavil svoj način dela in v zadnjih šestih tednih s svojimi novimi hokejisti uigraval nov sistem igre.

Ben Cooper FOTO: Domen Jančič - HK Olimpija Ljubljana icon-expand

"Že od začetka so fantje pripravljeni sprejeti nekaj novega, so osredotočeni. Vsi trdo delajo, uživajo, ustvarili so dobro kemijo v ekipi. Uspelo nam je narediti dober razvoj, uigravamo sistem igre, a se zavedamo, da nas čaka še veliko dela. Igralci se učijo, slog igre je zelo agresiven in zato zahteva veliko malenkosti. Ponavljamo vedno iste stvari, radi bi prisilili tekmece v napake z našim pritiskom, dobili plošček in hitro napadli. Radi bi bili hitri, agresivni in vedno v gibanju," je pred novo sezono dejal Cooper. Kapetansko vlogo so v klubu zaupali izkušenemu slovenskemu reprezentantu Robertu Saboliču. "Začeli smo z 'nule', a je vsak že igral različne načine igre. Za nekatere je to nov sistem, za druge ne. Do danes smo kar precej zrasli, je pa težko, nismo še tam, kjer želimo biti. Za prvo tekmo v petek smo pripravljeni, a je še prostor za napredek. Nekatere ekipe potrebujejo nekaj let, da osvojijo sistem igre, mi smo po petih tednih videti dobro. Čaka nas težko delo, a verjamem vase in v soigralce," je, kot še piše STA, pred sezono optimističen Sabolič.

Zach Boychuk FOTO: HK Olimpija Ljubljana Domen Jančič icon-expand