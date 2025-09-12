Svetli način
Hokej

Olimpija za uvod v sezono v Tivoliju proti Dunaju

Ljubljana, 12. 09. 2025 07.11 | Posodobljeno pred 16 minutami

Osrednje regionalno hokejsko tekmovanje, liga ICE, se bo s prvimi tekmami začela ta konec tedna. V njej je 13 ekip, novinec je madžarski Ferencvaros, slovenski delež tudi tokrat predstavlja ljubljanska Olimpija, ki želi priti v končnico, kar ji v prejšnji sezoni ni uspelo. Zmaji v uvodnem krogu v Tivoliju gostijo Dunajčane.

Robert Sabolič in Ben Cooper
Robert Sabolič in Ben Cooper FOTO: Damjan Žibert

Ljubljančani so imeli takšen cilj tudi v prejšnji sezoni, a ga niso izpolnili, v kvalifikacijah jih je ustavil Pustertal. Pred novo sezono so pri zasedbi iz Tivolija, ki je od sezone 2024/25 ob pomoči kanadskega vlagatelja Alexandra Lefebvra močno povečala proračun in ima dolgoročno tudi zelo visoke cilje, doživeli precej sprememb.

Precej so prevetrili igralski kader, predvsem pri tujcih; po novem bodo za zmaje igrali Nathanael Halbert, T.J. Brennan, Alex Petan (ki prihaja prav iz Pustertala), Marly Quince, Evan Polei, Clayton Kirichenko in danski reprezentančni znanec slovenskih hokejistov Nicolai Meyer. Najodmevnejši prihod je Zach Boychuk, ki ima izkušnje tudi iz lige NHL, zadnjih pet sezon pred prihodom v Ljubljano pa je igral za Berlin v nemški ligi DEL.

Z njim so v klubu sprva načrtovali navezo z lansko največjo okrepitvijo Nickom Boninom, a se je kanadski veteran še pred poletjem odločil, da bo drsalke zamenjal za trenerski posel in je sprejel ponudbo svojega nekdanjega NHL kluba Pittsburgh Penguins. 

V ligi bo nastopalo 13 ekip, glede na lani je novinec madžarski Ferencvaros, manjka pa italijanski Asiago.

Nov pa je tudi strateg na klopi tivolske ekipe. Ben Cooper je v karieri zamenjal številne klube, kot pomočnik je pet sezon delal tudi pri Salzburgu, ki v ligi ICE velja za najbogatejšo in najbolj urejeno zasedbo. Odločil se je, kot piše STA, za spremembo okolja, ker je želel nove izzive, v Ljubljani pa je po prihodu že zastavil svoj način dela in v zadnjih šestih tednih s svojimi novimi hokejisti uigraval nov sistem igre.

Ben Cooper
Ben Cooper FOTO: Domen Jančič - HK Olimpija Ljubljana

"Že od začetka so fantje pripravljeni sprejeti nekaj novega, so osredotočeni. Vsi trdo delajo, uživajo, ustvarili so dobro kemijo v ekipi. Uspelo nam je narediti dober razvoj, uigravamo sistem igre, a se zavedamo, da nas čaka še veliko dela. Igralci se učijo, slog igre je zelo agresiven in zato zahteva veliko malenkosti. Ponavljamo vedno iste stvari, radi bi prisilili tekmece v napake z našim pritiskom, dobili plošček in hitro napadli. Radi bi bili hitri, agresivni in vedno v gibanju," je pred novo sezono dejal Cooper.

Kapetansko vlogo so v klubu zaupali izkušenemu slovenskemu reprezentantu Robertu Saboliču. "Začeli smo z 'nule', a je vsak že igral različne načine igre. Za nekatere je to nov sistem, za druge ne. Do danes smo kar precej zrasli, je pa težko, nismo še tam, kjer želimo biti. Za prvo tekmo v petek smo pripravljeni, a je še prostor za napredek. Nekatere ekipe potrebujejo nekaj let, da osvojijo sistem igre, mi smo po petih tednih videti dobro. Čaka nas težko delo, a verjamem vase in v soigralce," je, kot še piše STA, pred sezono optimističen Sabolič.

Zach Boychuk
Zach Boychuk FOTO: HK Olimpija Ljubljana Domen Jančič

V sezoni 2025/26 bodo moštva igrala po 48 tekem v rednem delu, vsaka ekipa bo z vsako igrala po dvakrat doma in v gosteh, skupno bo v vrednem delu 312 tekem. Tako kot v zadnji sezoni bo prvih šest po rednem delu neposredno prišlo do končnice, ekipe od sedmega do desetega mesta pa bodo igrale dodatne kvalifikacije za še dve mesti v četrtfinalu.

Tam bodo trije najboljši iz rednega dela lahko izbirali tekmece, v končnici pa bodo na vseh stopnjah igrali po sistemu na štiri zmage. Zmago iz prejšnje sezone bodo branili pri Salzburgu, ki je prišel do četrtega zaporednega naslova in skupno desetega v ligi. V velikem finalu so, kot še piše STA, hokejisti s Solnograškega premagali celovški KAC.

Ti ekipi bosta tudi v novi sezoni v najožjem krogu favoritov za končno zmago. A kot je poudaril tudi novi ljubljanski strateg, ki dobro pozna Salzburg, je tekmovanje zelo izenačeno in lahko sedem ali osem ekip povsem enakovredno računa na visoko uvrstitev - v ljubljanskem taboru upajo, da bo med njimi tudi Olimpija.

Izid, liga ICEHL, 1. krog:
Olimpija Ljubljana - Vienna Capitals

