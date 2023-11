Olimpija zapravila prednost dveh zadetkov in izgubila proti Vienni

Začetek sicer ni bil slab, Ljubljančani so bili v prvi tretjini precej boljši tekmec. Dunajčani, pri katerih letos igra tudi slovenski reprezentant Rok Tičar, so v precejšnji krizi, pred tednom dni so se tudi zahvalili trenerju Marcu Habscheidumu, začasno ekipo vodi dosedanji pomočnik Christian Dolezal.

Vse to so domači izkoristili, imeli premoč v prvem delu, ko so zadeli tudi okvir gola in so sodniki po ogledu posnetka ugotovili, da zadetka ni bilo. Pozneje je plošček tudi končal v mreži, najprej po akciji izza vrat, ko je bil pred golom na pravem mestu Žiga Mehle, pozneje pa še ob prvi številčni prednosti ob koncu prvega dela, takrat je za 2:0 zadel Ville Leskinen.

Zeleno-beli so imeli tako vse pod nadzorom, nato pa so nerazumljivo popustili. Dunajčani so se v drugem delu vračali v igro, vrnili pa so se v slabi minuti, ko so v le 52 sekundah razmaka dvakrat premagali Lukaša Horaka in sredi tekme sta bili ekipi spet na začetnem izhodišču.

Tudi zadnja tretjina ni ponudila spremembe na bolje. Ljubljančani so sicer iskali priložnost za novo vodstvo, si tudi pripravili nekaj priložnosti, toda vratar Lorenz Wildhalm ni več klonil. Na drugi strani pa je slabo igro zeleno-belih in zmedo pred vrati izkoristil Trevor Cheek in nekaj minut pred koncem zadel za popoln preobrat.

Ob ne najbolj prepričljivi predstavi v zadnjih 40 minutah tako domačim ni pomagal niti poskus igre brez vratarja, tako da so tri točke iz Tivolija odnesli gostje z Dunaja.