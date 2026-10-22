Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Tujina Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Platforma Ceste TV spored
Voyo.si
Hokej

Poraz po petih zmagah v nizu: 'Nič nismo naredili narobe, plošček ni želel v gol'

Ljubljana, 22. 10. 2026 10.47 pred 4 urami 2 min branja 0

Avtor:
M.J.
HK Olimpija Ljubljana

Hokejski klub s Solnograškega je pod vodstvom novega glavnega trenerja Teemuja Levijokija uspešno začel novo ero z domačo zmago nad ljubljansko Olimpijo. Peter Schneider je po podaji Michaela Raffla dosegel edini gol na tekmi. Bulls so prvič v tej sezoni ohranili mrežo nedotaknjeno in prekinili niz petih zaporednih zmag Ljubljane. Zmaje v prihodnje čakata dve domači tekmi. Fehervar v petek in Milano v nedeljo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za Ljubljančane, ki imajo povprečje 4,72 gola na tekmo, je bil to prvi dvoboj v sezoni brez doseženega zadetka. Hkrati je bila to tekma z najnižjim rezultatom v tej sezoni v celotnem tekmovanju. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kljub poraz je Olimpija po prvi četrtini rednega dela najučinkovitejša ekipa tekmovanja in ima najboljše razmerje med danimi in prejetimi zadetki (+19).

Zadnjo domačo tekmo Olimpije si je ogledal tudi Anže Kopitar.
Zadnjo domačo tekmo Olimpije si je ogledal tudi Anže Kopitar.
FOTO: HK Olimpija Ljubljana

Ob tem se lahko pohvali, da ima v svojih vrstah dva igralce iz najboljše peterice. Nicholai Meyer s 67 točkami zaostaja le za članom Gradca Lukasom Haudumom (72), Terrence James Brennan pa je peti najučinkovitejši (55). 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Za nami je dobra tekma dveh zelo izenačenih nasprotnikov. Odločale so malenkosti, ta edini gol na tekmi. Seveda bi se lahko obrnilo drugače. Imeli smo kopico priložnosti, trikrat zadeli okvir vrat, imeli več strelov na gol od domačinov, toda pridejo takšne tekme, ko enostavno ne moreš zabiti," je po četrtem porazu v sezoni, ki je končal ljubljansko serijo petih zmag v nizu, povedal strateg Olimpije Ben Cooper
 

Preberi še Zmaji vse bolj vroči: 'Iz tekme v tekmo rastemo'

"Vse razen končnega rezultata, ki ne govori v prid realnemu dogajanju na ledu, je bilo v redu. Ničesar ne bi menjal. Fantje so se trudili, malo priložnosti smo dovolili tekmecu, na drugi strani pa smo ustvarjali številne priložnosti pred domačim golom. Nič, gremo naprej. Za nami je dobra tekma, ki pa se ni končala po željah. Razočaranja ni," je zgodbo s Solnograškega končal Cooper. 

V petek se v hramu slovenskega športa obeta "ladies' night".
V petek se v hramu slovenskega športa obeta "ladies' night".
FOTO: HK Olimpija Ljubljana

Olimpija bo naslednji dve tekmi igrala doma. V petek bo gostila Fehervar, dva dni pozneje pa Milano.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
hokej ice olimpija

Železarji nepričakovano pokleknili proti mladim bikom

24ur.com Derbi: odlični pogoji, lepo število navijačev, a povprečna predstava večnih tekmecev
24ur.com Malenšek nadaljuje z odlično formo: četrti gol na zadnjih treh tekmah
24ur.com Kljub razočaranju košarkarje z novim dnem čaka nova tekma
24ur.com Železarji nepričakovano pokleknili proti mladim bikom
24ur.com Zmaga Mure proti Rogaški, remi med Olimpijo in Bravom
24ur.com Najboljši začetek sezone po letu 2019
24ur.com Zmaji še brez prejetega gola v novi sezoni: 'Ponosen sem na ekipo'
Priporoča
  • Kotanyi vrtiljak 1
  • Kotanyi vrtiljak 2
  • Kotanyi vrtiljak 3
  • Kotanyi vrtiljak 4
  • Kotanyi vrtiljak 5
  • Kotanyi vrtiljak 6
  • Kotanyi vrtiljak 7
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Učiteljica je verjela vanjo, ko drugi niso: danes je mednarodno priznana ilustratorka
Nekdanji izbranec Gigi Hadid bo postal oče: z zaročenko pričakujeta deklico
Nekdanji izbranec Gigi Hadid bo postal oče: z zaročenko pričakujeta deklico
Modri lasje, pirsingi in črna oblačila: Kim za noč čarovnic posnemala North
Modri lasje, pirsingi in črna oblačila: Kim za noč čarovnic posnemala North
Zaradi hčerke se je znašel na udaru kritik, zdaj je ostro odgovoril
Zaradi hčerke se je znašel na udaru kritik, zdaj je ostro odgovoril
zadovoljna
Portal
Umrla je pri 42 letih, njeno družino pa že desetletja zaznamujejo tragedije
Dnevni horoskop: Strelci so nemirni, kozorogi bodo pokazali nežnejšo plat
Dnevni horoskop: Strelci so nemirni, kozorogi bodo pokazali nežnejšo plat
Se ponoči zbujate, potite ali težko zaspite? Morda ni kriv le stres
Se ponoči zbujate, potite ali težko zaspite? Morda ni kriv le stres
Vse oči so bile uprte v Niko Zorjan
Vse oči so bile uprte v Niko Zorjan
vizita
Portal
Kdaj kilogrami postanejo zdravstveno tveganje? Odgovor ni tako preprost
"Imam bolezen, o kateri se ljudje preveč sramujejo govoriti"
"Imam bolezen, o kateri se ljudje preveč sramujejo govoriti"
Naravna podpora imunskemu sistemu: živila, ki ščitijo pred okužbami
Naravna podpora imunskemu sistemu: živila, ki ščitijo pred okužbami
Kako skozi čuječnost do globlje povezanosti in lažjega soočanja s stisko
Kako skozi čuječnost do globlje povezanosti in lažjega soočanja s stisko
cekin
Portal
Kdaj v pokoj? V začetku leta 2027 ali konec letošnjega leta?
Prihaja nov udarec za družinske proračune?
Prihaja nov udarec za družinske proračune?
Ste pripravljeni na račun, ki ga prinese naslednje veliko življenjsko poglavje?
Ste pripravljeni na račun, ki ga prinese naslednje veliko življenjsko poglavje?
Skoraj nemogoče jih je odpustiti, plače pa segajo prek 7.000 evrov
Skoraj nemogoče jih je odpustiti, plače pa segajo prek 7.000 evrov
moskisvet
Portal
Štirje zakoni so se končali, peti ji je spremenil življenje: Mož je kar 32 let mlajši
Tragedija na tekmovanju: 33-letni športnik umrl po nenadnem kolapsu
Tragedija na tekmovanju: 33-letni športnik umrl po nenadnem kolapsu
Če moški ne plača kave, je to znak, da ga ženska ne zanima?
Če moški ne plača kave, je to znak, da ga ženska ne zanima?
Najlepša nogometašica na svetu pokazala, kako uživa v Los Angelesu
Najlepša nogometašica na svetu pokazala, kako uživa v Los Angelesu
dominvrt
Portal
Poglejte v zamrzovalnik. Stavimo, da imate tudi vi vsaj eno od teh stvari
Prva slana še ne pomeni konca vrta: Ta zelenjava bo rasla še tedne
Prva slana še ne pomeni konca vrta: Ta zelenjava bo rasla še tedne
Trik za prave ljubitelje pečenega kostanja
Trik za prave ljubitelje pečenega kostanja
To bi morali oprati še pred prvo ohladitvijo
To bi morali oprati še pred prvo ohladitvijo
okusno
Portal
Pozabite na zamudno pripravo bureka: ta sirova različica je gotova, kot bi mignili
Ta preprost trik lahko popolnoma spremeni okus vašega kosila
Ta preprost trik lahko popolnoma spremeni okus vašega kosila
Sodniki ob okušanju sladoleda niso skrivali navdušenja, Gregor zasluženo na balkon
Sodniki ob okušanju sladoleda niso skrivali navdušenja, Gregor zasluženo na balkon
Iste sestavine, drugačna kosila: trik, ki spremeni načrtovanje obrokov
Iste sestavine, drugačna kosila: trik, ki spremeni načrtovanje obrokov
voyo
Portal
Zaton vitezov
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Survivor: Avstralija
Survivor: Avstralija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022