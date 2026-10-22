Poraz po petih zmagah v nizu: 'Nič nismo naredili narobe, plošček ni želel v gol'

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Za Ljubljančane, ki imajo povprečje 4,72 gola na tekmo, je bil to prvi dvoboj v sezoni brez doseženega zadetka. Hkrati je bila to tekma z najnižjim rezultatom v tej sezoni v celotnem tekmovanju.

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Kljub poraz je Olimpija po prvi četrtini rednega dela najučinkovitejša ekipa tekmovanja in ima najboljše razmerje med danimi in prejetimi zadetki (+19).

Zadnjo domačo tekmo Olimpije si je ogledal tudi Anže Kopitar. FOTO: HK Olimpija Ljubljana

Ob tem se lahko pohvali, da ima v svojih vrstah dva igralce iz najboljše peterice. Nicholai Meyer s 67 točkami zaostaja le za članom Gradca Lukasom Haudumom (72), Terrence James Brennan pa je peti najučinkovitejši (55).

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"Za nami je dobra tekma dveh zelo izenačenih nasprotnikov. Odločale so malenkosti, ta edini gol na tekmi. Seveda bi se lahko obrnilo drugače. Imeli smo kopico priložnosti, trikrat zadeli okvir vrat, imeli več strelov na gol od domačinov, toda pridejo takšne tekme, ko enostavno ne moreš zabiti," je po četrtem porazu v sezoni, ki je končal ljubljansko serijo petih zmag v nizu, povedal strateg Olimpije Ben Cooper.



"Vse razen končnega rezultata, ki ne govori v prid realnemu dogajanju na ledu, je bilo v redu. Ničesar ne bi menjal. Fantje so se trudili, malo priložnosti smo dovolili tekmecu, na drugi strani pa smo ustvarjali številne priložnosti pred domačim golom. Nič, gremo naprej. Za nami je dobra tekma, ki pa se ni končala po željah. Razočaranja ni," je zgodbo s Solnograškega končal Cooper.

V petek se v hramu slovenskega športa obeta "ladies' night". FOTO: HK Olimpija Ljubljana

Olimpija bo naslednji dve tekmi igrala doma. V petek bo gostila Fehervar, dva dni pozneje pa Milano.