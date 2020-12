Vodstvo Kitzbühla je zmaje močno podžgalo

Ljubljančani so v regionalnem tekmovanju v začetku decembra doživeli prva poraza v sezoni, potem ko so morali tako na domačem ledu kot v gosteh priznati premoč Pustertalu. Tokrat so imeli teoretično lažje delo, njihov tekmec v dvorani Tivoli je bila ekipa s sredine lestvice Kitzbühel. Za dobro popotnico so zmaji konec tedna dosegli še zmago v derbiju državnega prvenstva proti Jeseničanom (2:0), tokrat pa so imeli nekaj težav le v uvodni tretjini in začetku druge, potem pa stopili na plin in nadigrali tekmece. Ob koncu prve tretjine so gostje celo povedli ob številčni prednosti, toda le 39 sekund pozneje je izenačil Jan Drozg. Podobno je bilo na začetku druge, ko so gostje izkoristili napako domačih za drugi gol. A to je bilo vse, kar jim je uspelo. Sledil je domači strelski festival – med 29. in 38. minuto so domači zadeli petkrat in tako že po 40 minutah odločili zmagovalca. V tem delu je dvakrat zadel Tadej Čimžar, po enkrat paGal Koren, Jure Sotlar in Anže Ropret. Ljubljančani so dobro strelsko formo nadaljevali tudi v zadnji tretjini, ko so dosegli še tri gole. Najprej Žiga Pance, potem še enega Koren, pa tudi Drozg je bil uspešen še enkrat.

V tem tednu čaka zeleno-bele še ena domača tekma v Alpski ligi, v soboto bodo igrali proti Cortini.

Izid, Alpska liga:

SŽ Olimpija – Kitzbühel 9:2 (1:1, 5:1, 3:0)

Drozg 20., 53., Koren 29., 46., Čimžar 32., 37., Sotlar 34., Ropret 38., Pance 44.; Bolterle 19., Wernerson 25.