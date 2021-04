Zmaji z naslovom prvaka Alpske lige odhajajo v ligo ICEHL

Ljubljanski hokejisti so bili od začetka sezone letošnjega regionalnega tekmovanja v Alpski ligi v vlogi favorita za končno zmago. Pot do naslova prvaka ni bila lahka, v četrtfinalu so proti Vipitenu delo opravili gladko, težje je bilo v polfinalu, kjer so avstrijski Lustenau odpravili šele po petih tekmah (3:2 v zmagah). V finalu so se merili z italijanskim Asiagom, ki je v polfinalu s 3:2 v zmagah premagal hokejiste Sij Acroni Jesenic. Finalna serija se je končala z "metlo" (3:0 v zmagah), a zmaji so dve tekmi dobili šele po podaljšku, zadnja zmaga v dvorani Tivoli pa je bila najbolj prepričljiva (4:1).

"Imeli smo vzpone in padce, kar je sestavni del športa. Bili smo v vlogi favorita, na koncu smo vse naredili, kot je bilo treba in zasluženo osvojili pokal. Izid 3:0 v zmagah ni pokazal realnega stanja, saj je bila to res težka serija. Asiago je ekipa, ki nikoli ne odneha. Na najboljši mogoč način smo se poslovili od Alpske lige, naslednja sezona bo veliko težja, močnejši in kvalitetnejši tekmeci nas čakajo. Zdaj sledi še povsem drugačna serija, drug tekmec, treba se bo prilagoditi,"je povedal kapetan Žiga Pance.Ljubljančani so tekmo odigrali brez poškodovanega branilca Mihe Logarja, nato so ostali še brez kanadskega napadalca. Marc-Olivier Vallerand je dosegel pomemben vodilni gol, a nato se je poškodoval in je moral v bolnišnico.