SŽ Olimpija z odliko ob polčasu, a tudi v nadaljevanju jih čaka garanje

V hokejski ligi ICEHL se redni del sezone preveša v drugo polovico. Do končnice hokejiste čaka še kar nekaj tekem, v taboru ljubljanske SŽ Olimpije pa so na novinarski konferenci analizirali prvi polčas, ki so ga zmaji oddelali zelo dobro. Dolgo časa so bili vodilno moštvo regionalne lige, trenutno pa zasedajo drugo mesto. Do končnice Ljubljančane čaka zahtevna naloga, da zadržijo položaj v zgornjem delu lestvice, so pa v klubu veseli, ker so se na tribune vrnili navijači.

Liga ICEHL je zelo uravnotežena, gre za majhne razlike, kar dokazuje lestvica in je potrdil tudi trener zeleno-belih Mitja Šivic: "Naša liga je blazno izenačena in stvari se lahko zelo hitro obrnejo in spremenijo. S prvo polovico sem več kot zadovoljen, je pa res, da prihajamo v drugi del, ko bo treba igro zadržati in nadgraditi, če želimo biti uspešni še naprej." O prvi polovici sezone je trener na današnji novinarski konferenci dejal: "Nisem imel velikih pričakovanj, bolj mi je bilo pomembno, da nadgradimo igro. Smo super zadovoljni, skrivnosti ni, delati je treba naprej." Ob tem je izpostavil tudi navijaško podporo: "Vzdušje na tribunah je fantastično in vesel sem, da navijači tudi po porazih stojijo za nami. Vzdušja na hokeju nekaj časa res ni bilo, Alpska liga ni bila tako zanimiva, zdaj se spet igra nekaj, kar vsi poznajo. Smo nagrajeni, ker puščamo vse atome na ledu. Seveda bi si želel, če bi na tribune zvabili še kakšnega navijača več, so pa vzroki verjetno v ukrepih, testiranju in ostalem. Tistim, ki prihajajo, pa kapo dol." V svojih vrstah imajo zmaji tudi vodilnega hokejista lige, kar se tiče doseženih točk: Guillaume Leclerc jih je zbral 33 (od tega 11 golov). V klubu ne načrtujejo nadaljnjih kadrovskih okrepitev, računajo predvsem na povratek tistih, ki so poškodovani. Nekateri so bolj oddaljeni od vrnitve na ledeno ploskev (Luko Kalana po poškodbi kolena čaka daljše okrevanje in g to sezono ne bo), nekateri bližje: v petek (na jutrišnji tekmi) se bosta moštvu znova pridružila vratar Paavo Hölsa in mladi branilec Tine Klofutar.

icon-expand Hokejisti SŽ Olimpije so največje presenečenje prvega dela lige ICEHL. FOTO: Luka Kotnik

Ljubljanska zasedba je v zaenkrat odigrala 25 tekem in zbrala 47 točk (količnik 1,880), v vodstvu je avstrijski Salzburg z 51 točkami (27 tekem, količnik 1,889). Na začetku ni bilo čisto jasno, kako se bo obnesla nova formula, ki kroji lestvico, računanje količnika (povprečje števila osvojenih točk na tekmo), ki je glavni kriterij za uvrstitev na lestvici. To je v tej situaciji, ko je iz tekmovanja izstopila Bratislava in so možne odpovedi tekem zaradi koronskih razmer, najbolj resnično. "Ta sistem je najbolj pravičen, je pa težje za gledalce, ki nas spremljajo. A nisem obremenjen z lestvico, vsaka tekma je priložnost za zmago. Je pa to najboljši sistem, če imaš tekmovanje s takšnim številom tekem," je prepričan Šivic. Napadalec Tadej Čimžar je izpostavil tudi enega od ključnih elementov, ki je pripomogel k uspehu v regionalni ligi. Jedro moštva je slovensko, vsi se zelo dobro poznajo med seboj iz klubov ali reprezentance, zato je tudi homogenost ekipe eden njihovih velikih adutov. To se je poznalo na začetku, ko se je večina moštev v konkurenci morala še povezati med seboj, zmaji pa so že od začetka delovali kot kolektiv. "V ekipi je res dobro vzdušje. Veselimo se vsakega dneva, ko smo skupaj, imamo neko kemijo. Gremo rezultatsko malo gor ali dol, a smo dobra mešanica, veliko slovenskih fantov je in nekaj tujcev, ki so se super vključili v ekipo," pravi 29-letni Kranjčan v dresu Olimpije, ki je v sezoni zbral 20 točk (osem golov, 12 podaj). Branilec Aleksander Magovac pa pravi: "Nočemo nobenega od tistih, ki pride na tekmo, razočarati. Navijači nas ponesejo, manj je utrujenosti na ledu, veliko lažje je igrati in zmagovati. Naši prednosti sta moštvena igra in borbenost, ki sta trn v peti vsaki ekipi, s katero se merimo. Vsi vedo, da v Tivoliju ne bo lahko, grizemo do zadnje sekunde. Jasno je, da ekipa ne more biti cel čas na vrhu, so nihanja, važno je, da se poberemo po porazu. Vzdušje v ekipi je sproščeno, vemo, zakaj treniramo in želimo še naprej nabirati točke."

icon-expand Trener zmajev Mitja Šivic FOTO: Luka Kotnik

Tudi predsednik kluba Miha Butara je lahko ponosen na moštvo, ki dela preglavice konkurenci, ki ima v klubskih blagajnah večkratnik ljubljanskega proračuna, konkurentom pa gredo njihovi rezultati vseeno malce v nos. "Vsi nas sprašujejo, kako za vraga nam to uspeva, ker točno vedo, koliko denarja imamo. Odgovarjam jim: trdo delo, dobra ekipa in pozitivizem. Zanima jih, kakšen je recept in marsikomu gremo kar na živce," pravi predsednik. Vseeno pogledujejo tudi v prihodnost, Butara je povedal, da se intenzivno lotevajo že prihajajoče sezone, tudi kar se tiče proračuna, ki bo, če bo šlo po načrtih, višji, kot je letošnji (skupaj je proračun 1,3 milijona evrov za celotno klubsko piramido, se pravi tudi za ostale selekcije v klubu, ne samo za člansko moštvo). "Naše glavne prioritete so, da finančno pokrijemo letošnjo sezono in pridobimo nove pokrovitelje za naprej. Začeli smo tudi z novo klubsko uradno trgovino in tudi od tega si obetamo dodatna sredstva," pravi Butara. Ljubljansko zasedbo sicer čaka naporen ritem do konca leta. Na sporedu imajo kar štiri zaporedne tekme v gosteh, v Tivoli se vrnejo šele ob koncu leta, 30. decembra v goste prihaja celovški KAC.