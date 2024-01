'Neposreden preboj v končnico? Gremo iz tekme v tekmo'

Ljubljanski hokejisti korakajo (vsaj) proti dodatnim kvalifikacijam za preboj v četrtfinale lige ICE. Zmaji so eno bolj vročih moštev lige, kar so dokazali tudi na gostovanju pri odpisanih Gradčanih. Ljubljančani so tekmecu z avstrijske Štajerske nasuli pol ducata golov (6:1) in se utrdili na devetem mestu. Glede na odlično formo v zadnjem obdobju za Ljubljančane v preostalih devetih tekmah rednega dela ni neulovljiva niti neposredna uvrstitev v končnico.

Ljubljanski hokejisti so dosegli novo zmago in ostajajo trdno na mestih za kvalifikacije za končnico. Do neposredne uvrstitve v izločilne boje oziroma do šestega mesta jih sicer loči sedem točk, po drugi strani pa imajo zdaj že 16 točk naskoka pred Dunajčani, ki kot 11. prvi ostajajo brez možnosti za nadaljevanje sezone po rednem delu. V prejšnjem krogu so zeleno-beli s precej truda in po preobratu po zaostanku z 0:3 dobili tekmo v Asiagu pri predzadnjem moštvu lige. Tokrat so imeli priložnost, da dobijo nove tri točke, saj so gostovali pri zadnjem Gradcu.

Teorijo so tudi pretopili v prakso, saj v tej sezoni precej nekonkurenčni Štajerci niso bili kos zmajem. Že v prvi tretjini so ti postavili temelje za nov uspeh, domačim je sicer po začetnem zaostanku, ko je zadel Chris Dodero, še uspelo izenačiti. A gostje so z dvema hitrima zadetkoma, ko sta plošček za hrbet domačega vratarja Larsa Vodlena spretno spravila mlada Jan Ćosić in Bine Mašič, že po dveh minutah spet prevzeli nadzor nad igro.

Tudi v nadaljevanju gostje niso imeli težav. Gradec je sicer imel nekaj več strelov, a drugega gola ni dosegel. Po drugi strani bi lahko Ljubljančani poleg četrtega gola, za katerega je v 35. minuti poskrbel Žiga Mehle, dosegli še kakšnega. V drugi tretjini je ta sicer ostal edini, a so gostje nato piko na i dobri in učinkoviti predstavi postavili v zadnjem delu, ko se je z dvema zadetkoma izkazal še Luka Vodlan za končnih 6:1. "Težja tekma, česar končni rezultat ne potrjuje. Tudi domači so imeli svoje priložnosti, toda bili smo koncentrirani. Zadeli smo v pravih trenutkih in osvojili dragocene točke," je po tekmi dejal strelec prvega gola za Ljubljančane Dodero, ki ne želi špekulirati o tem, ali je za zmaje ulovljiva tudi neposredna uvrstitev v končnico. "Gledamo iz tekme v tekmo. Če sem čisto pošten, ne vem, kdo nas čaka v prihodnje. Bili smo koncentrirani na dvoboj v Gradcu. Za nami je uspešno gostovanje in vknjižene tri točke. Neposreden preboj v končnico? Kot pravim, gremo iz tekme v tekmo in na vsaki bomo iskali vse tri točke," je po novi odlični predstavi Ljubljančanov še dejal Dodero. S tretjo zaporedno zmago in sedmo v zadnjih devetih tekmah so si pripravili dobro izhodišče za finiš rednega dela sezone. Za začetek jih ta teden čaka paket domačih tekem, saj bodo v petih dneh od torka do nedelje v Tivoliju gostili Pustertal, Vorarlberg – pred slednjim imajo kot deveti že osem točk prednosti – ter Innsbruck.