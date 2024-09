Olimpija jih je dala štiri v vrsto: Pomembno je, da ostajamo neporaženi. To nam dviguje samozavest

Ljubljanski hokejisti so na domačem ledu v Hali Tivoli slavili še četrto zaporedno zmago v ICE Hockey League, tokrat proti ekipi Pustertala z rezultatom 2:1. Olimpija je po štirih odigranih tik pod vrhom razpredelnice in zaseda tretje mesto. Za zeleno-bele je to hkrati najboljši start v sezono v zgodovini, odkar nastopajo v razširjenem avstrijskem prvenstvu. Konec tedna se zmaji odpravljajo na zahtevni gostovanji v Innsbruck in Feldkirch.

Olimpija je dolgo časa lomila Južne Tirolce, nato pa v zadnji tretjini zabila gola v pičlih dveh minutah. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Ljubljančani so proti Južnim Tirolcem prevladovali v strelih na gol, a v prvih dveh tretjinah niso zadeli. Zmaji so imeli na tekmi zaradi prekrškov gostov kar petkrat priložnost z igralcem več na ledu. Številčne premoči pa kljub nekaj lepim poizkusom niso uspeli vnovčiti. Tekma je bila odločena v zadnji tretjini. Najprej je za vodstvo z 1:0 v mrežo plošček pospravil Blaž Tomaževič. Podajalca sta bila kapetan Žiga Pavlin in Marcel Mahkovec.

Le dve minuti kasneje je gnečo pred gostujočim vratarjem izkoristil Maris Bičevskis in po podaji Tiana Hebarja ter Roberta Saboliča, zadel za vodstvo 2:0. Gostje so v 55. minuti uspeli znižati rezultat. Odličnega vratarja Olimpije Lukaša Horaka, ki je bil izbran za igralca tekme, je premagal Mathias Mantinger. V zaključku tekme je Pustertal po minuti odmora poskušal izenačiti in zaigral brez vratarja. Hokejisti Olimpije so tekmo mirno pripeljali do konca in zmaga je ostala doma.

"Bila je težka in zelo izenačena tekma. Vedeli smo da bo Pustertal igral bolj odprto in napadalno kot Asiago, s katerim smo se pomerili prejšnji teden. Tak stil igre nam bolj ustreza in vedeli smo, da si bomo ustvarili priložnosti za zadetek. V prvih dveh tretjinah, kljub nekaj lepim priložnostim, žal nismo uspeli zatresti mreže. Ključno je, da smo ostali mirni in nadaljevali s svojo igro. To se nam je obrestovalo v tretji tretjini, ko smo strli odpor Pustertala. Pomembno je, da ostajamo neporaženi. To nam dviguje samozavest in ohranja odlično vzdušje v ekipi," je po novem zmagoslavju v Tivoliju, kjer se je tokrat zbralo nekaj manj kot 2000 radovednežev, povedal strelec prvega gola za Olimpijo Ljubljana Blaž Tomaževič.



Upi Karhula FOTO: Luka Kotnik icon-expand



Trener zmajev Upi Karhula, ki se je po tekmi odsotnosti zaradi bolezni vrnil na klop, na tretji domači tekmi sezone ni mogel računati na obolela branilca Bineta Mašiča in Jana Ćosića, ki se bosta ekipi pridružila v tem tednu. Odsoten je bil tudi Kale Kerbashian, ki si je poškodoval koleno na tekmi proti Asiagu. Resnost njegove poškodbe in čas okrevanja bosta znana po podrobnejših preiskavah.