Črna serija je preteklost: po prvakih zmaji ugnali še 'prestolničarje'

Tekma na Dunaju je bila prva v seriji štirih gostovanj za zmaje. Ta teden bodo v sredo igrali pri drugouvrščenem Fehervarju, 6. decembra v Beljaku in 8. decembra še pri vodilnem Bolzanu. Ljubljanski hokejisti so v petek z zmago po kazenskih strelih proti Salzburgu končali najdaljši niz neuspehov v sezoni, ko so izgubili pet tekem. Dva dni pozneje so dosegli novo zmago, v gosteh so premagali Dunajčane. Na lestvici so še ostali na sedmem mestu, ki ne prinaša neposredne uvrstitve v končnico, za Celovčani imajo štiri točke zaostanka. "Zelo izenačena tekma. Domači so dvoboj bolje odprli in bili uvodoma boljši, a smo zdržali pritisk," je naprej povedal strateg HK Olimpija Ljubljana Antti Upi Karhulla in varovance pohvalil predvsem za predstavo v drugem delu tekme.