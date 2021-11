Zupančič po porazu proti Olimpiji: Premalo smo 'umazani' za tak derbi

Hokejisti SŽ Olimpije so v tekmi rednega dela državnega prvenstva premagali Sij Acroni Jesenice s 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) in se nasprotnikom maščevali za poraz v prvem ligaškem derbiju oktobra. Tudi na Jesenicah je domače moštvo takrat zmagalo z istim rezultatom.

Trener Jesenic, Nik Zupančič, je po srečanju jasno pokazal, kje vidi prioritete svojega moštva v tej sezoni. Po njegovem mnenju so tekme državnega prvenstva za Jesenice (Alpska liga) in SŽ Olimpijo (liga ICEHL), ki igrata v regionalnih ligah, prevelika ovira v zelo natrpanem urniku. "Ta tekma je nepotrebno zlo v tem trenutku sezone, ker točkovno nam in Olimpiji ne prinese ničesar. Tudi v prvem derbiju se je videlo, da trpiš na naslednjih tekmah v regionalnih ligah, ker so tu prisotna čustva in daš vse 'iz sebe'. Hokejska zveza (Slovenije) se bo morala zamisliti nad tem sistemom," je bil po porazu kritičen Zupančič.

icon-expand Olimpija – Jesenice FOTO: Aljoša Kravanja

Premalo 'umazani' smo za tak derbi Kljub nezadovoljstvu z razporedom tekem v državnem prvenstvu je trener Jesenic po tekmi priznal, da je bil "nasprotnik definitivno boljši. Naš načrt je bil, da jih držimo na zunanjem delu (igralne površine), to so tudi naredili in v zadnjo tretjino vstopili samo z enim golom zaostanka. Premalo 'umazani' smo za tak derbi, Olimpija je na koncu zasluženo zmagala. Ni grozno, če greš v zadnjo tretjino z golom zaostanka. Je pa grozno, če dobiš gol na začetku tretje tretjine."

'Na koncu je na derbiju najpomembnejša zmaga' Domače igralce je zmaga na domačem derbiju po hudem porazu v ligi ICEHL proti Salzburgu (2:7) razumljivo zelo razveselila. "Vedeli smo, da ne bo lahko predreti njihove obrambe, precej podobna tekma je bila tista prva na Jesenicah. Do prvega zadetka smo bili mogoče malo nervozni, po zadetku pa smo 'stopili' na pak in jim nismo dali dihati do konca. Na koncu je na derbiju najpomembnejša zmaga." je svoje veselje po srečanju ubesedil strelec zadnjega gola na tekmi, Luka Kalan.