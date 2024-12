Olimpijini hokejisti vendarle prekinili niz porazov, padel je Fehervar

Ljubljanski hokejisti so niz porazov vendarle prekinili, za preobrat pa so si izbrali eno od dveh najboljših ekip v ligi. Madžari so bili danes v Tivoliju nemočni, po izenačenih prvih dveh tretjinah so domači v zadnji silovito pritisnili in zasluženo prišli do prve zmage po 1. decembru.

Od takrat so do danes nanizali sedem porazov, skupno pa do danes na 14 tekmah zmagali le dvakrat. Vse to je botrovalo odločitvi vodstva kluba, ki je dan pred dvobojem z Madžari končalo sodelovanje s finskim strategom Anttijem Karhulo.

Ekipo je tako začasno vodil dosedanji pomočnik Andrej Tavželj, v ljubljanskem klubu obljubljajo, da bodo hitro našli zamenjavo za Finca.

Šok terapija je obrodila sadove, čeprav so morali navijači v Tivoliju na to čakati do 37. minute. Do takrat so bili domači enakovredni Fehervarju, ta je v dvoboj prišel kot drugi na lestvici za Bolzanom. Pripravili so si tudi nekaj priložnosti, bili pa neučinkoviti ob "power playu". A tudi Fehervar v tem elementu ni blestel, vse nevarnejše poskuse pa je ustavil vratar Lukaš Horak.