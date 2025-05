Olimpijo misli resno: nova okrepitev je nekdanji NHL-ovec Zach Boychuk

Zach Boychuk je bil kot 14. izbran v prvem krogu nabora lige NHL in je v omenjeni ligi odigral 127 tekem za ekipe Carolina Hurricanes, Pittsburgh Penguins in Nashville Predators.

S kanadsko reprezentanco je bil dvakrat mladinski svetovni prvak do 20 let in zmagovalec Spenglerjevega pokala. Močan pečat je pustil v evropskih ligah, kjer je bil švicarski prvak z SC Bern in nemški DEL, v kateri je z Eisbären Berlin štirikrat dvignil pokal. Je izjemno učinkovit strelec in se med drugim lahko pohvali z nazivom najboljšega strelca hokejske lige prvakov - CHL.