Olimpijo po 'kislem' decembru čaka peklenski januar

Decembra v taboru hokejistov SŽ Olimpije ne bodo ohranili v lepem spominu. Na zadnjih devetih tekmah so Ljubljančani zmagali le dvakrat in osvojili le šest točk. Na zadnji tekmi leta 2021 je v goste prišel celovški KAC, tudi z dvema slovenskima hokejistoma, napadalcem Rokom Tičarjem in branilcem Andrejem Tavžljem. Celovčani so odnesli zmago (1:5), Ljubljančane pa čakata naporno nadaljevanje sezone in boj za čim višje mesto na lestvici.

Nekaj olajševalnih okoliščin brez dvoma je – v to rubriko lahko vpišemo razpored tekmovanja in poškodbe. V zadnjem mesecu leta 2021 so zmaji le trikrat igrali v domačem Tivoliju, trener Mitja Šivic pa je moral zasedbo kar precej "krpati" zaradi poškodb in bolezni. Dogajanje v Beljaku je pomenilo le še dodatne težave, saj so ostali brez dveh igralcev, Tadeja Čimžarja in Mihe Zajca, ki sta dobila vsak po deset tekem kazni.