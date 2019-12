Osma zaporedna zmaga prvakov, Bostonov 'dvojček' proti Buffalu

Branilci naslova v severnoameriški hokejski ligi NHL St. Louis Bluesi so na domačem obračunu z Winnipeg Jetsi zanesljivo slavili s 4:1 in svoj niz decembrskih zmag podaljšali na osem. Zanimivo je bilo tudi v Bostonu, kjer je ekipa Bruins po zmagi v gosteh pri Buffalo Sabresih s tekmeci iz sosednje zvezne države New York opravila še pred svojimi navijači, bilo je 3:2 za Kosmatince.

Gneča pred vrati med obračunom ekip Tampa Bay Lightning in Detroit Red Wings. FOTO: AP Več sledi! Izidi rednega dela sezone lige NHL: St. Louis Blues ‒ Winnipeg Jets 4:1

Columbus Blue Jackets ‒ Chicago Blackhawks 2:3 (kazenski streli)

Ottawa Senators ‒ New Jersey Devils 3:4 (podaljšek)

Minnesota Wild ‒ New York Islanders 1:3

Boston Bruins ‒ Buffalo Sabres 3:2

Florida Panthers ‒ Montreal Canadiens 6:5

Tampa Bay Lightning ‒ Detroit Red Wings 2:1

Arizona Coyotes ‒ Dallas Stars 2:4

Anaheim Ducks ‒ Philadelphia Flyers 1:2 (podaljšek)

Calgary Flames ‒ Vancouver Canucks 2:5