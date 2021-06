'Otočani' iz New Yorka v polfinalu z aktualnimi prvaki iz Tampe

Zasedba Montreal Canadiens, ki je s 4:0 v zmagah pometla z Winnipeg Jets, se bo v polfinalu lige NHL pomerila z boljšim iz obračuna drugega kroga končnice v zahodni skupini, v katerem Las Vegas Golden Knights v boju proti Colorado Avalanche vodijo s 3:2 v zmagah.

New York Islanders so povsem prevladovali na odločilni šesti tekmi serije proti kosmatincem iz Bostona. Po prvi tretjini spopada v Uniondalu, kjer je hokej lahko spremljajo 12.000 navdušencev s tribun, so bila razmerja med ekipama precej izenačena. Travis Zajac je v deveti minuti poskrbel za prvo vodstvo domačih. Manj kot tri minute pred koncem pa je Brad Marchand izenačil. A so se razmerja podrla že v drugi tretjini, ki so jo prepričljivo dobili Newyorčani. Brock Nelson je zadel dvakrat v razmaku sedmih minut, nato je bil uspešen še Kyle Palmieri, ki je povišal na 4:1. Marchand je v tretji tretjini znižal na 2:4. A to je bil tudi zadnji gol gostujočih.

V zadnji minuti je sledil popoln razpad sistema Bostona, ko sta v razmaku 11 sekund zadela Cal Clutterbuck in Ryan Pulock. Žeblji v krsto Bostona so bili dokončno zabiti in predzadnji krog končnice so si zagotovili člani zasedbe Islanders.