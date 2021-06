'Otočani' iz New Yorka z drugo zmago nad branilci naslova izenačili serijo

Matthew Barzal je dosegel že svoj šesti zadetek, Cal Clutterbuck in Adam Pelech pa sta pa sta pri golih otočanov prispevala vsak po dve podaji. Vratar Semjon Varlamov je za domače ubranil 28 strelov. A v New Yorku vendarle ne slavijo nobenega od omenjenih igralcev, ampak branilca Ryan Pulocka, ki je 2,7 sekunde pred koncem z vratarsko obrambo preprečil izenačenje, ko je bil Varlamov že premagan.

"Mreža je bila prazna, ploščica pa je že letela v njo. Moral sem zbrano posredovati, uspelo mi je. Imam fantastičen občutek, doživel sem tudi to, da so po zvoku sirene soigralci prihiteli do mene in me objemali. Po navadi se gre do vratarja, tokrat so prišli do mene. Ponosen sem," je dejal Pulock.

"Z izjemo sedmih ali osmih minut, ko so nas stisnili pred gol, smo dobro igrali. Imeli smo veliko priložnosti, ne bi se nam bilo treba reševati v zadnjih trenutkih. Vse se je srečno končalo, tako, kot smo pričakovali in upali, serija se znova začenja," pa je po tekmi dejal domači trener Barry Trotz.