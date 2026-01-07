Otočani sosedom zabili neverjetnih devet golov

Hokejisti moštva Tampa Bay Lightning, vodilna ekipa vzhoda, so ponoči dobili veliki derbi lige NHL in v domači dvorani premagali vodilno ekipo lige Colorado Avalanche s 4:2. Tudi Carolina, ki je s 6:3 dobila dvoboj drugouvrščenih ekip proti Dallasu, ima na vzhodu 55 točk.

Na Floridi je Colorado v srednjem delu povedel, odločitev pa je padla v zadnji tretjini, ko je Brandon Hagel v 49. minuti z 20. golom v sezoni poskrbel za domače vodstvo s 3:2. Anthony Cirelli je minuto in 25 sekund pred koncem zadel prazen gol, ko so gostje vratarja zamenjali s šestim igralcem na ledu in postavil končni izid za osmo zaporedno zmago Tampe. Andrej Vasiljevskij je zbral kar 31 obramb.

Carolina Hurricanes so dvoboj drugouvršlčebnih ekip v konferencah z Dallas Stars praktično dobili že po 27 minutah, ko so povedli s 5:1. Slab dan je imel gostujoči vratar Jake Oettinger , ki je do takrat ubranil le 10 od 15 strelov in zamenjal ga je Casey DeSmith . Dvakrat je zabil K'Andre Miller , Andrej Svečnikov pa je vknjižil kar štiri podaje. Gol je svoji nekdanji ekipi zabil tudi Logan Stankoven .

Nič kaj vzpodbudni še vedno niso rezultati branilcev naslova Florida Panthers. Brezzobe zveri so ponoči doživele poraz s 4:1 v Torontu. Kanadčani so po dveh tretjinah vodili s 3:0, gostom je nato upanje vrnil Carter Verhaeghe, a je Bobby McMann dokončno zapečatil usodo gostov, ko je osem sekund pred koncem zabil v prazen gol. Matthew Knies je dosegel gol in podajo.

Že 11. zmago na zadnjih 12 tekmah je dosegel Buffalo, ki je s 5:3 odpravil Vancouver. Alex Tuch je za zmagovalce dosegel gol in podajo, vratar Ukko-Pekka Luukkonen je zbral 31 obramb.

V mestnem derbiju so New York Islanders na krilih vratarja Ilije Sorokona, odbil je 44 ploščkov, ki so poleteli proti njegovemu golu, z 9:0 premagali New Jersey Devils. Anthony Duclair je po več kot šestih letih na eni tekmi spet dosegel tri gole, nato pa v zadnjem delu dodal še dve podaji. Dvakrat je bil strelec Casey Cizikas.