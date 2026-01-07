Naslovnica
Hokej

Otočani sosedom zabili neverjetnih devet golov

Philadelphia, 07. 01. 2026 07.35

Avtor:
M.J. STA
New York Islanders

Na tekmi rednega dela hokejske lige NHL sta se v New Yorku udarila "soseda" - New York Islanders in New Jersey Devils. Gostitelji so večnim rivalom zabili neverjetnih devet golov! Gre za najvišjo zmago otočanov v zgodovini na sosedskih obračunih z vragi. Anthony Duclair je za gostitelje dosegel pet točk, ob treh zadetkih je podelil še dve asistenci.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Hokejisti moštva Tampa Bay Lightning, vodilna ekipa vzhoda, so ponoči dobili veliki derbi lige NHL in v domači dvorani premagali vodilno ekipo lige Colorado Avalanche s 4:2. Tudi Carolina, ki je s 6:3 dobila dvoboj drugouvrščenih ekip proti Dallasu, ima na vzhodu 55 točk. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na Floridi je Colorado v srednjem delu povedel, odločitev pa je padla v zadnji tretjini, ko je Brandon Hagel v 49. minuti z 20. golom v sezoni poskrbel za domače vodstvo s 3:2. Anthony Cirelli je minuto in 25 sekund pred koncem zadel prazen gol, ko so gostje vratarja zamenjali s šestim igralcem na ledu in postavil končni izid za osmo zaporedno zmago Tampe. Andrej Vasiljevskij je zbral kar 31 obramb.

Nikita Kučerov
Nikita Kučerov
FOTO: AP

Carolina Hurricanes so dvoboj drugouvršlčebnih ekip v konferencah z Dallas Stars praktično dobili že po 27 minutah, ko so povedli s 5:1. Slab dan je imel gostujoči vratar Jake Oettinger, ki je do takrat ubranil le 10 od 15 strelov in zamenjal ga je Casey DeSmith. Dvakrat je zabil K'Andre Miller, Andrej Svečnikov pa je vknjižil kar štiri podaje. Gol je svoji nekdanji ekipi zabil tudi Logan Stankoven.

Poškodba Kopitarja ob zmagi Kingsov

Nič kaj vzpodbudni še vedno niso rezultati branilcev naslova Florida Panthers. Brezzobe zveri so ponoči doživele poraz s 4:1 v Torontu. Kanadčani so po dveh tretjinah vodili s 3:0, gostom je nato upanje vrnil Carter Verhaeghe, a je Bobby McMann dokončno zapečatil usodo gostov, ko je osem sekund pred koncem zabil v prazen gol. Matthew Knies je dosegel gol in podajo.

Že 11. zmago na zadnjih 12 tekmah je dosegel Buffalo, ki je s 5:3 odpravil Vancouver. Alex Tuch je za zmagovalce dosegel gol in podajo, vratar Ukko-Pekka Luukkonen je zbral 31 obramb.

V mestnem derbiju so New York Islanders na krilih vratarja Ilije Sorokona, odbil je 44 ploščkov, ki so poleteli proti njegovemu golu, z 9:0 premagali New Jersey Devils. Anthony Duclair je po več kot šestih letih na eni tekmi spet dosegel tri gole, nato pa v zadnjem delu dodal še dve podaji. Dvakrat je bil strelec Casey Cizikas.

Connor McDavid
Connor McDavid
FOTO: AP

Winnipeg Jets so vse do 40. minute vodili v dvoboju z Vegas Golden Knights z 2:0, v podaljšku pa s 3:4 izgubili. Odločilen je bil gol Tomasa Hertla v peti minuti dodatnega dela.

Connor McDavid je dosegel tri, Leon Draisaitl pa dva gola za zmago Edmonton Oilers s 6:2 proti Nashville Predators. Gol in podajo je dodal Kasperi Kapanen. Izid pa bi bil lahko še višji, a je vratar ekipe iz Tennesseeja Juuse Saros zbral kar 37 obramb.

Legendarni Crosby z golom v podaljšku Pittsburghu zagotovil peto v nizu

Los Angeles Kings, kjer se je nazadnje poškodoval slovenski kapetan Anže Kopitar, so bili prosti, ponoči po slovenskem času pa jih čaka dvoboj s San Josejem. Ekipi sta s 45 točkami poravnani na sedmem mestu zahoda, enak izkupiček ima Anaheim.

Izidi:
Buffalo Sabres - Vancouver Canucks 5:3

Tampa Bay Lightning - Colorado Avalanche 4:2

Philadelphia Flyers - Anaheim Ducks 5:2

Carolina Hurricanes - Dallas Stars 6:3

New York Islanders - New Jersey Devils 9:0

Toronto Maple Leafs - Florida Panthers 4:1

Winnipeg Jets - Vegas Golden Knights 3:4 (podaljšek)

Edmonton Oilers - Nashville Predators 6:2

San Jose Sharks - Columbus Blue Jackets 5:2

Seattle Kraken - Boston Bruins 7:4

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

hokej nhl

Poškodba Kopitarja ob zmagi Kingsov

