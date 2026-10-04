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Hokej

Otočani v sosedskem derbiju vragom zabili pol ducata golov

New York , 04. 10. 2026 08.03 pred 9 urami 1 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
New York Islanders

Hokejski večer lige NHL je (tudi) zaznamoval sosedski derbi med ekipama New York Islanders in New Jersey Devils. Otočani so zagrizene tekmece odpravili s pol ducata golov v mreži. Kočnih 6:0 nazorno govori o prevladi gostiteljev.

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Izidi:
Buffalo Sabres - Chicago Blackhawks 4:3

Toronto Maple Leafs - Ottawa Senators 2:3

Tampa Bay Lightning - Washington Capitals 3:1

Philadelphia Flyers - Carolina Hurricanes 2:3 (podaljšek)

Pittsburgh Penguins - Montreal Canadiens 6:5 (podaljšek)

Columbus Blue Jackets - Utah Mammoth 1:4

Edmonton Oilers - Seattle Kraken 3:1

New York Islanders - New Jersey Devils 6:0

Nashville Predators - Dallas Stars 2:1

Minnesota Wild - Boston Bruins 4:1

Colorado Avalanche - St. Louis Blues 6:1

Vancouver Canucks - Calgary Flames 4:1

San Jose Sharks - Los Angeles Kings 5:4 (podaljšek)

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