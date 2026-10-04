Otočani v sosedskem derbiju vragom zabili pol ducata golov

Izidi:
Buffalo Sabres - Chicago Blackhawks 4:3
Toronto Maple Leafs - Ottawa Senators 2:3
Tampa Bay Lightning - Washington Capitals 3:1
Philadelphia Flyers - Carolina Hurricanes 2:3 (podaljšek)
Pittsburgh Penguins - Montreal Canadiens 6:5 (podaljšek)
Columbus Blue Jackets - Utah Mammoth 1:4
Edmonton Oilers - Seattle Kraken 3:1
New York Islanders - New Jersey Devils 6:0
Nashville Predators - Dallas Stars 2:1
Minnesota Wild - Boston Bruins 4:1
Colorado Avalanche - St. Louis Blues 6:1
Vancouver Canucks - Calgary Flames 4:1
San Jose Sharks - Los Angeles Kings 5:4 (podaljšek)
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.