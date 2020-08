Otočani zanesljivo odprli drugi krog, Dallas že na pol poti v polfinalu

V mehurčkih v kanadskih Torontu in Edmontonu se odvijajo boji drugega kroga končnice severnoameriške hokejske lige NHL. Moštvo New York Islanders je v prvi tekmi na Vzhodu proti Philadelphia Flyersom zmagalo s 4:0 ter v igri na štiri zmage za preboj v konferenčni finale povedlo z 1:0. Dallas Starsi pa proti ekipi Colorado Avalanche vodijo že z 2:0. V vratih otočanov je bil v Torontu znova zelo zanesljiv Semjon Varlamov , ki je še drugič zaporedoma v končnici zaklenil vrata. Za moštvo iz New Yorka pa so zadeli Andy Greene , Jean-Gabriel Pageau , Anders Lee in Devon Toews .

Dallas 'vstal od mrtvih' za peto zaporedno zmago

V konferenčnem polfinalu Zahoda, obračuni so v karantenskem mehurčku v Edmontonu, so hokejisti Dallas Starsov v seriji proti moštvu Colorado Avalanche dosegli še drugo zmago ter za napredovanje v finale zahodne konference potrebujejo še dve zmagi. Hokejisti iz Denverja so zelo dobro začeli. V prvi tretjini so povedli z 1:0, ko je ob moštveni premoči zadel Nathan MacKinnon. Mikko Rantanenpa je nato, prav tako ob igri z igralcem več na ledu, zadel v drugi tretjini, v 29. minuti, za vodstvo 2:0.

A so nato v Edmontonu zagospodarili hokejisti Dallasa. Z nizom petih golov. Zadeli so Joe Pavelski(igralec več), Radek Faksa(igralec več), Aleksander Radulov, Esa Lindellin Jamie Oleksiak. Teksaške Zvezde so dobile še peto zaporedno tekmo v končnici, tudi po zaslugi vratarja Antona Hudobina, ki je tokrat paral živce Plazovom z 39 obrambami.

Vrhunci tekme Colorado Avalanche ‒ Dallas Stars: