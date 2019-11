Ottawa do tretje zmage zaporedoma

Ottawo, ki je prišla do sedme zmage v zadnjih devetih tekmah, je že v prvi minuti v vodstvo popeljal Thomas Chabot, v sedmi pa je vodstvo ob igri z igralcem več povišal Logan Brown. New York je do konca prvega dela igre preko Jacoba Trouba izid znižal na 1:2, a so domači že v 22. minuti znova povedli z dvema goloma razlike, zadel je Tyler Ennis. Končni izid 4:1 je v 34. minuti ob igri z igralcem več postavil Anthony Duclair. "To je nekaj, o čemer sem sanjal vse življenje. O tem sem še posebej razmišljal zadnjih nekaj tednov, ko mi je plošček velikokrat nesrečno odskočil. Vsekakor so se mi uresničile sanje," se je svojega prvega gola v ligi NHL razveselil Brown.

Pittsburgh, pri katerem se je s 36 obrambami izkazal vratar Tristan Jarry, je v vodstvo v 8. minuti popeljalDominik Kahun. V 21. minuti so gostje prekoTylorja Hallaob igri z igralcem več izenačili izid, a je Jake Guentzel v 33. minuti poskrbel za novo vodstvo domačih. Tekma pa je bila dokončno odločena v 43. minuti, ko sta v razmaku 25 sekund za domače zadela Jared McCann inJohn Mario.

Slovenski zvezdnikAnže Kopitar bo z Los Angeles Kings prihodnjo tekmo igral v noči na nedeljo, ko bo gostil Winnipeg Jets.



Izida:

Pittsburgh Penguins - New Jersey Devils 4:1

Ottawa Senators- New York Rangers 4:1