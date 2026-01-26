Naslovnica
Hokej

Ottawa presenetljivo nadigrala Vegas

New York, 26. 01. 2026 08.33 pred 20 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Ottawa Senators

Hokejisti Ottawa Senators so v ligi NHL s 7:1 nadigrali Vegas Golden Knights. Slednji so kljub temu ostali na čelu pacifiške skupine, kjer so Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja na petem mestu. Ottawa je na dnu atlantske skupine in med zadnjimi v ligi, v kateri vodi Colorado.

Hokejisti Colorado Avalanche so v Torontu s 4:1 odpravili Maple Leafs in prišli do 79. točke, s tem so deset točk pred najbližjimi tekmeci na lestvici. Uspešni so bili tudi branilci naslova Florida Panthers, v Chicagu so s 5:1 premagali Blackhawks, a so šele šesti v atlantski skupini in le štiri točke pred Ottawo.

Za slednjo je Stephen Halliday dosegel dva gola in podajo, dva gola je prispeval tudi Dylan Cozens, tri podaje pa Brady Tkachuk. Halliday, ki je prvič dosegel hat-trick točk v NHL, je slabih osem minut pred koncem tekme po naletu na ogradi odšel z ledu in se ni več vrnil v igro. Vegas je izgubil tretjič na zadnjih štirih tekmah.

Nathan MacKinnon
Nathan MacKinnon
FOTO: Profimedia

Brock Nelson je v dvorani Scotiabank Arena dosegel hat-trick za Colorado. Naslednji mesec bo zastopal ZDA na zimskih olimpijskih igrah. V prvi tretjini je nanizal prva dva gola na tekmi v razmaku minute in 12 sekund, serijo pa zaključil z golom v prazno mrežo v tretji tretjini. Na zadnjih 13 tekmah je dosegel prav toliko golov.

"Poskušam samo igrati, ne preveč razmišljati o tem, kako mi gre. Samo grem na led, preberem in se odzovem na igro, poiščem svoj prostor, svoje priložnosti in nikoli ne zamudim možnosti strela na gol," je Nelson povedal recept za gole.

Ta bi prav prišel tudi Tobiasu Bjornfotu, ki je sicer za panterje ta večer na svoji peti tekmi v sezoni zadel dvakrat, na skupaj 138 nastopih v NHL pa je pred tem edini gol zabil prav Kopitarjevim kraljem 1. maja 2021. Florida je v Chicagu štiri gole zadela v zadnji četrtini za zanesljivo zmago.

V gosteh sta zmagali še dve moštvi, Anaheim Ducks so s 4:3 po podaljšku ugnali Calgary Flames, Pittsburgh Penguins pa s 3:2 Vancouver Canucks in so drugi v metropolitanski skupini. Anaheim je slavil po treh golih Becketta Sennecka. Seattle pa je s 4:2 pred svojimi gledalci premagal New Jersey Devils.

Izidi:
Toronto Maple Leafs - Colorado Avalanche 1:4

Seattle Kraken - New Jersey Devils 4:2

Ottawa Senators - Vegas Golden Knights 7:1

Vancouver Canucks - Pittsburgh Penguins 2:3

Chicago Blackhawks - Florida Panthers 1:5

Calgary Flames - Anaheim Ducks 3:4 (podaljšek)

