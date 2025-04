Ottawa prvič po osmih letih spet v končnici

Montreal Canadiens so na dobri poti do končnice, potem ko so s 4:1 premagali Detroit Red Wingse in potrdili zadnje mesto, ki še vodi do napredovanja. Detroit za Montrealom po porazu zaostaja za osem točk in ima le še teoretične možnosti za uvrstitev v končnico. Prvi so sicer povedli gosti, ko je bil sredi prve tretjine uspešen Dylan Larkin, proti koncu druge tretjine so Kanadčani po zaslugi Cola Caufielda izenačili in tekmo v tretji tretjini dokončno obrnili v svojo korist. Za domače so zadeli še Josh Anderson, Brendan Gallagher in Nick Suzuki; slednja sta dosegla gola na prazna vrata.