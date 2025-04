Ottawa se je rešila pred "metlo", Tampa nadigrala Florido

Hokejisti Ottawe Senators so na tekmi prvega kroga končnice severnoameriške hokejske lige NHL s 4:3 doma v kanadskem obračunu ugnali Toronto Maple Leafs. S tem so se izognili hitremu izpadu, saj so znižali izid v zmagah na 1:3. Colorado Avalanche so kar s 4:0 odpravili Dallas Stars in izid v zmagah poravnali na 2:2.