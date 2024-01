Ottawa v podaljšku boljša od Nashvilla

Ekipa Nashville Predators bo gostila Los Angeles na zadnji tekmi pred odmorom pred tradicionalno revijalno tekmo vseh zvezd All-Star. Claude Giroux je odločilni zadetek za zmago Ottawe dosegel v četrti minuti podaljška. Brady Tkachuk in Tim Stutzle sta dosegla gol in podajo, za Senatorje, ki so slavili še četrtič v sedmih tekmah, je zadel tudi Drake Batherson. Vratar Ottawe Mads Sogaard je v prvi tretjini dopustil tri zadetke ob 11 strelih gostov iz Nashvilla na gol. Nato ga je v vratih domačih zamenjal Joonas Korpisalo, ki je zaustavil vseh 17 strelov, s katerimi se je soočil do konca tekme. Za poražence je Philip Tomasino dosegel gol in podajo, zadela sta tudi Michael McCarron in Yakov Trenin, Juuse Saros je ob četrtem porazu Nashvilla v petih tekmah zbral 31 obramb.

Los Angeles po štirih zaporednih porazih išče izhod iz rezultatske krize. Kralji zasedajo sedmo mesto v razvrstitvi zahodne konference. Po številu točk, 54, so izenačeni z osmo ekipo na lestvici St. Louis Blues.

Izidi:

Ottawa Senators - Nashville Predators 4:3 (podaljšek)