Ovečkin le še dva gola oddaljen od rekorda legendarnega Gretzkyja

Wayne Gretzky je v 20 sezonah za Edmonton Oilers, Los Angeles Kings, St. Louis Blues in New York Rangers dosegel 894 golov na 1487 tekmah rednega dela sezone NHL, preden se je leta 1999 upokojil.

39-letni Moskovčan ima v tej sezoni že 39 golov na 59 tekmah in je najboljši strelec Capitals, čeprav je novembra in decembra izpustil 16 tekem zaradi zlomljene leve golenice. Ovečkin je dosegel 892 golov na 1485 tekmah v svojih 20 sezonah lige NHL, vse za Washington, ki ga je leta 2006 na naboru lige NHL izbral kot prvi izbor.

Gretzky je rekorder po številu golov v ligi NHL, odkar je dosegel 802. gol in presegel prejšnjo mejo 801 golov, ki jo je imel Gordie Howe. Gretzky je ob mejniku igral za Los Angeles Kings proti Vancouver Canucks na Great Western Forumu v Los Angelesu 23. marca 1994.

Gretzky je dosegel svoj 894. in zadnji gol med igranjem za New York Rangers proti mestnim tekmecem Islanders v Madison Square Gardnu v New Yorku 29. marca 1999.

Capitalsi so s 105 točkami na vrhu vzhodne konference ter so se že uvrstili v končnico. V rednem delu sezone bodo odigrali še sedem tekem.