Ovečkin ob zmagi Washingtona do 855. gola

Connor McMichael je zadel dvakrat v razponu 3:12 minute v drugi tretjini. Pri peti zmagi v nizu za prestolnike se je izkazal še Pierre-Luc Dubois z golom in dvema podajama, vratar Logan Thompson pa je zbral 26 obramb za Washington, ki je že v drugi tretjini vodil s 4:0.

Pri gostih sta Matvej Mičkov in Owen Tippett dosegla po gol in podajo, Jamie Drysdale pa je za letalce, ki so v novi sezoni lige NHL nanizali že šesti poraz, prispeval dve podaji.

Los Angeles Kings, ki jih kot kapetan vodi Anže Kopitar, so dan prej v Las Vegasu s porazom končali dolg niz sedmih gostovanj na uvodu sezone, ki je bil posledica prenove domače dvorane.