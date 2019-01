Ovečkin odpovedal tekmo vseh zvezd in si prislužil suspenz

Rus Aleks Ovečkin, superzvezdnik svetovnega hokeja in lani prvak lige NHL z Washingtonom, letos ne bo nastopil na all star vikendu v San Joseju, čeprav so ga navijači izbrali za kapetana metropolitanske ekipe. Najboljši strelec letošnjega prvenstva NHL se je odločil, da bo raje vzel nekaj premora, zaradi odpovedi pa bo suspendiran za eno tekmo.

Aleks Ovečkin je lani z Washingtonom osvojil naslov prvaka v ligi NHL, za nameček pa je bil tudi najkoristnejši igralec finala, kjer je njegovo moštvo premagalo novinca v ligi, Vegas Golden Knights. FOTO: AP Kazen bo odslužil na tekmi pred ali po all star vikendu, se pravi 23. januarja v Torontu ali 1. februarja, ko se bo Washington meril s Calgaryjem. "Nisem več mlad. Moje telo potrebuje počitek," je odločitev komentiral 33-letni Rus. Na all star tekmovanju ne bodo nastopili še nekateri asi, med drugimi bo manjkal tudi Slovenec Anže Kopitar. Olimpijski prvaki Rusi bodo tako imeli le enega predstavnika, to bo NikitaKučerov, od evropskih igralcev bodo poleg njega nastopili še Čeh David Pastrnak, Švicar Roman Josi, Finci Miro Heiskanen, Mikko Rantanen, Pekka Rinnein Sebastian Ahoter Švedi Henrik Lundqvist, Elias Petterssonin Erik Karlsson. Od soigralcev Kopitarja pri Los Angelesu bo nastopil Drew Daughty.