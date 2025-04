Ovečkin postal najboljši strelec v zgodovini NHL

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Aleksander Ovečkin in njegov lov na magično številko 894, ki ga ljubitelji hokeja po vsem svetu lahko spremljajo že celotno sezono, je v zadnjih dneh dobil izjemen pospešek. V soboto je namreč ruski zvezdnik na tekmi med Washingtonom in Chicagom že dosegel dva gola in takrat izenačil rekord Wayna Gretzkyja, števec pa postavil na številko 894.

Do konca rednega dela je imel po tej tekmi še šest priložnosti, da že v tej sezoni sam skoči povsem na vrh, izkoristil je že prvo.