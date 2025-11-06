Ovečkin postavil nov mejnik v ligi NHL

Ruski hokejski zvezdnik Aleks Ovečkin je postavil nov mejnik. V zgodovini severnoameriške lige NHL je postal prvi igralec, ki je dosegel 900 golov. Štiridesetletni Rus v dresu Washingtona Capitals je proti St. Louis Blues dosegel drugi gol na tekmi, njegova ekipa pa je slavila s 6:1.

Aleks Ovečkin je že v minuli sezoni presegel dosežek legendarnega Kanadčana Wayna Gretzkyja, ki je v svoji karieri dosegel 894 golov. V tej sezoni je Rus na trinajstih tekmah dosegel tri zadetke, njegovega zadnjega pa so gledalci pospremili z ovacijami. Po njegovem novem mejniku, ki ga je dosegel v 23. minuti, je bila tekma prekinjena. Gledalci v Capital One Areni v ameriški prestolnici so mu namenili stoječe ovacije, vsi njegovi soigralci so pridrsali na ledeno ploskev in mu čestitali za izjemen dosežek, leteli so konfeti, števnik na stropu dvorane pa se je s številke 899 premaknil na 900.

Aleksander Ovečkin FOTO: AP icon-expand

"To je ogromna številka, v zgodovini NHL še nikomur ni uspel ta dosežek. Lep je občutek, ko si v nečem prvi," je po tekmi dejal Ovečkin in dodal: "Gre za poseben trenutek, najbolj vesel pa sem, da mi je to uspelo pred domačimi privrženci in mojo družino, ki si je ogledala tekmo."

Ovečkin od leta 2004 brani barve zasedbe iz Washingtona. V ligi NHL je skupno odigral 1.504 tekem, pred domačimi gledalci pa je dosegel 442 golov. Poleg slavljenca Ovečkina sta po dva gola dosegla Anthony Beauvillier in Tom Wilson, Jakob Chychrun je prispeval tri podaje, vratar Logan Thompson pa je zaustavil 23 strelov.

Milan Lucic FOTO: AP icon-expand

V noči na četrtek so bile na sporedu še štiri tekme. Toronto Maple Leafs so pred domačimi gledalci premagali Utah Mammoth s 5:3, Calgary Flames pa so bili boljši od Columbus Blue Jackets s 5:1. Dva obračuna sta se končala z zmagama gostujočih zasedb, Chicago Blackhawks so slavili v Vancouvru s 5:2, San Jose Sharks pa v Seattle s 6:1. V Vancouvru sta blestela Tyler Bertuzzi, ki je za ekipo iz vetrovnega mesta dosegel "hat-trick", ter vratar Spencer Knight, ki je zbral 43 obramb. Prvo ime dvoboja v Seattlu je bil Macklin Celebrini, za zanesljivo zmago je prispeval gol in dve podaji.

V vzhodni konferenci so na vrhu Montreal Canadiens z 19 točkami, v zahodni pa Colorado Avalanche z 21 točkami. Los Angeles Kings, kjer svojo zadnjo sezono igra slovenski as Anže Kopitar, so s 16 točkami na osmem mestu v zahodni konferenci. Kalifornijska ekipa bo v noči na petek gostila Florido Panthers, v minulih dveh letih osvajalca Stanleyjevega pokala. Florida v tej sezoni kaže blede predstave, trenutno je na zadnjem mestu v vzhodni konferenci. Izidi:

Toronto Maple Leafs - Utah Mammoth 5:3 Washington Capitals - St. Louis Blues 6:1 Calgary Flames - Columbus Blue Jackets 5:1 Vancouver Canucks - Chicago Blackhawks 2:5 Seattle Kraken - San Jose Sharks 1:6