Ovečkin prehitel velikega Gretzkyja

Aleksander Ovečkin je s 403 doseženimi goli novi rekorder lige NHL, ko gre za gole dosežene na gostovanjih. Zvezdniku moštva Washington Capitals je dosežek uspel v 18. sezoni med severnoameriško hokejsko elito, z dosežkom pa je prehitel člana hiše slavnih Wayna Gretzkyja . "Vselej je lepo, ko prehitiš največjega, " je po vknjiženem rekordu povedal 37-letnik in dodal: "Ni pomembno, kako dolga je pot do uspeha. To je zgodovinski dosežek. " Obenem se je zgodilo drugič v letošnji sezoni, da je dosegel več kot gol na tekmo, trenutno je pri številki 160 na dosedanji športni poti, pred njim pa je z 189 goli le Gretzky.

NHL analitiki so dodali, da je bil to 135. uvodni gol na tekmi, s čimer se je izenačil še z enim velikanom, češkim hokejskim virtuozom Jaromirjem Jagrom.

Na začetku meseca zadišalo po rekordih

V začetku meseca je Ovečkin postavil rekord, ko gre za največ doseženih golov za eno franšizo. S 787. v karieri je ujel Gordieja Howa, ki mu je to uspelo v dresu Detroit Red Wingsov. A prehiteti velikega Gretzkyja je vendarle dosežek posebnega pomena. "Vselej, ko prehitiš Wayna Gretzkyja, v katerem koli statističnem elementu, je to nekaj izjemnega, kar si zasluži stoječe ovacije. In Alex jih je dočakal," je po tekmi dodal center Washingtona Dylan Strome. Kljub vsemu pa izjemni individualni dosežki ruskega superzvezdnika – v letošnji sezoni je pri 23 točkah – niso zagotovilo za uspeh. Na lestvici vzhodne konference so Capitalsi po 24 odigranih tekmah šele na 6. mestu.