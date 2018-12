Ovečkin prispeval 'hat trick', Washington pa je slavil po kazenskih strelih

V NHL se je kar pet od osmih tekem končalo po podaljšku. Zmag so se veselili New Jersey proti Vegasu, Arizona proti New York Rangersom, St. Louis proti Coloradu, Winnipeg proti Chicagu in Washington proti Carolini.

Največ golov je padlo v Raleighu, kjer so prvaki iz Washingtona na edini tekmi s kazenskimi streli s 6 : 5 ugnali Carolino. Junak tekme je bil ruski zvezdnik Aleksander Ovečkin, ki se je med strelce vpisal že na 13. zaporedni tekmi, tokrat je dosegel "hat trick", svoj 22. v ligi NHL ter drugi v zadnjih dveh tekmah, dosegel ga je tudi na prejšnji tekmi proti Detroitu. Doslej je v sezoni dosegel že 28 golov in prepričljivo vodi na lestvici strelcev. Njegovi goli sicer niso zadostovali za zmago v rednem delu, so pa bili odločilni, da je njegova ekipa izničila zaostanek 1 : 4. Rus nato sicer ni zadel kazenskega strela, je bil pa pri Washingtonu v šesti seriji uspešen Jakub Vrana, ki je tako svoji ekipi dokončno zagotovil četrto zaporedno zmago. Pri domačih je dva gola dosegel Finec Sebastian Aho, dodal pa je še dve asistenci. Njegov rojak Mikko Rantanen je po seštevku golov in podaj najučinkovitejši igralec lige, tokrat je za točko na 13. zaporedni tekmi prispeval podajo, a se je njegov Colorado na gostovanju v St. Louisu moral zadovoljiti le s porazom v podaljšku. Zmago je domačim z golom ob igralcu manj na ledu zagotovil Ryan O'Reilly, ki je pred tem vknjižil tudi eno podajo. Dva gola je za zmagovalce prispeval Colton Parayko. Winnipeg je bil po podaljšku uspešen v Chicagu, z zmago pa je na lestvici prehitel Nashville in se zavihtel na prvo mesto zahodne konference. Mark Scheifele, peti najučinkovitejši igralec lige, je dosegel prvi in zadnji gol na tekmi, svojega drugega je prispeval v 50. sekundi podaljška. Winnipeg je bil blizu zmage že v rednem delu, domači so prek Šveda Erika Gustafssona izenačili osem sekund pred zadnjim zvokom sirene. Pri domačih je dva gola dosegel Jonathan Toews. Po podaljšku je dišalo tudi v Pittsburghu, kjer je Boston deset minut pred koncem še držal izid 3 : 3, nato pa sta v zadnjem delu tekme Jake Guentzel in Zach Aston-Reesse zagotovila zmago domačim, za katero pa ima zagotovo največ zaslug vratar Casey DeSmith, ki je ubranil kar 48 strelov. New Jersey je proti Vegasu že zaostajal z 0 : 3 in 1 : 4, a je nato v podaljšku rešil točki, ko je v polno zadel Švicar Nico Hischier. To je bil njegov prvi gol v podaljšku tekem NHL. Dobro formo še naprej kaže Connor McDavid, ki je pri zmagi njegovega Edmontona proti Philadelphii v statistiko vpisal dva gola in podajo, s tem pa se zavihtel na tretje mesto najučinkovitejših igralcev. Izidi:

New Jersey Devils - Vegas Golden Knights 5 : 4 (podaljšek)

New York Rangers - Arizona Coyotes 3 : 4 (podaljšek)

Pittsburgh Penguins - Boston Bruins 5 : 3

Detroit Red Wings - Ottawa Senators 2 : 4

Carolina Hurricanes - Washington Capitals 5 : 6 (kazenski streli)

St. Louis Blues - Colorado Avalanche 4 : 3 (podaljšek)

Chicago Blackhawks - Winnipeg Jets 3 : 4 (podaljšek)

Edmonton Oilers - Philadelphia Flyers 4 : 1