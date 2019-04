Ovečkin s pestmi dal učne urice mlademu rojaku in ga položil na led

Aktualni prvaki, hokejisti Washingtona so tekmi sicer izgubili z visokih 0:5, a v seriji prvega kroga končnice še vedno vodijo z 2:1 v zmagah. Več o tem lahko preberete tukaj. Po obračunu se je sicer Ovečkin posul s pepelom in dejal, da upa, da je z rojakom vse v najlepšem redu. "Upam, da je v redu. Ne bi si želel, da se je poškodoval," je dejal Ovečkin o rojaku, potem ko se ta ni več vrnil na led. Do spopada je sicer prišlo že v prvi tretjini pri vodstvu domačih z 1:0. "Nisem ravno pretepač na ledu in on prav tako ne," je še pristavil izkušeni ruski hokejist. To je bil sploh prvi pretep za novinca Svečnikova in šele četrti za 33-letnega Ovečkina. Pretekli so bili z Brandonom Dubinskyim, Paulom Gaustadom in Mikeom Richardsom.

Po tekmi je izkušenejši Rus dejal, da je 19-letnik dal pobudo za obračun. "Rekel sem mu: 'Pa dajva,'" je obrazložil Ovečkin.