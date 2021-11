Ovečkin s tremi goli odločil derbi med Washingtonom in Florido

Pri zmagovalcih je Wilson ob golu vpisal še dve podaji, Rus Jevgenij Kuznjecov pa je asistiral pri vseh treh golih Ovečkina. Za Florido so zadeli Jonathan Huberdeau , Sam Reinhart in Carter Verhaeghe .

Aleks Ovečkin je prav na derbiju dosegel prvi hat-trick v sezoni in 28. v karieri. Ruski reprezentant je v drugem delu zadel v 23. in 24. minuti v razmaku 56 sekund. V zadnjem delu je povišal na 4:2 (45.). Prav uvod v drugo tretjino je bil usoden za ekipo s Floride, saj je v 22. minuti gol zabil še Tom Wilson , s čimer je Washington v dveh minutah in 11 sekundah zadel kar trikrat.

Tako kot Florida in Washington ima 31 točk tudi Carolina, ki je bila s 6:3 boljša v Philadelphii, tudi tukaj pa je odločala srednja tretjina, v kateri so gostje zadeli štirikrat. Dvakrat je za zmagovalce zadel Finec Sabastian Aho.

Le dve točki zaostaja Toronto, ki se je s 4:1 veselil zmage v San Joseju. Po gol in podajo sta dosegla William Nylander in John Tavares. Enako število točk kot Toronto imajo tudi New York Rangersi, ki so slavili s 5:2 v Bostonu. Odločila je zadnja tretjina, ki so jo gostje dobili s 3:0, prelomen pa je bil gol Rusa Artjoma Panarina za 2:3. Njegov rojak Igor Šestekin je zbral kar 34 obramb.

Na zahodu se je vodilnima Calgaryju in Edmontonu približala Minnesota, ki je bila s 7:1 boljša od Winnipega. Dvakrat je za zmagovalce zadel Norvežan Mats Zuccarello, kar tri podaje pa je prispeval hokejist iz Novokuznjetska Kiril Kaprizov.

Slovenskega hokejista Anžeta Kopitarja naslednja tekma čaka v noči na soboto, ko bodo Kralji v domači dvorani gostili Ottawo, ki je ponoči s 4:0 izgubila v Anaheimu.