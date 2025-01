Ovečkin (le) še 20 golov oddaljen od velikega Gretzkyja

Jonathan Huberdeau in Nazem Kadri sta z golom in dvema podajama pomagala Calgary Flamese do zmage proti Buffalo Sabresom s 5:2 v dvorani Scotiabank Saddledome. Jakob Pelletier je dosegel gol in podajo, Jegor Šarangovič in Mikael Backlund pa sta zadela za Flamese, ki so zmagali na zadnjih petih od sedmih tekem. Dustin Wolf je zbral 32 obramb. "Držali smo skupaj," je dejal Huberdeau: "To je plod skupinskega napora. Mislim, da so napadalna ekipa in do tretje tretjine ni bilo lepo, a smo držali skupaj, trdo delali in končali tako, kot smo želeli."



Filip Forsberg je dvakrat zadel in podaljšal svoj niz golov na sedem, ko so Nashville Predatorsi v četrtek v SAP Centru dobili drugo zaporedno tekmo proti San Jose Sharksom s 6:5. Steven Stamkos, Gustav Nyquist in Tommy Novak so zadeli za Predatorse, ki so zmagali petič zapovrstjo. Brady Skjei je prispeval tri podaje, Justus Annunen pa je zbral 30 obramb. Mason McTavish in Alex Killorn sta dosegla vsak po dva zadetka za Anaheim Duckse ob zmagi s 5:1 proti Pittsburgh Penguinsom. Zach Hyman je dosegel dva zadetka in podajo, Leon Draisaitl pa gol in dve podaji za Edmonton Oilerse pri slavju s 6:2 proti Vancouver Canucksom.