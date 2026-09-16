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Hokej

Ovečkin zaradi podpore Putinu tarča kritik

Washington, 16. 09. 2026 09.09 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
STA
Aleksander Ovečkin

Ruski hokejski zvezdnik Aleksander Ovečkin je onstran luže postal tarča ostrih kritik, potem ko je nastopil v novem političnem oglasu za vladajočo rusko stranko Enotna Rusija, katere ustanovitelj je ruski predsednik Vladimir Putin. Putin trenutno sicer uradno ni član ali predsednik te stranke.

V oglasu, posnetem pred parlamentarnimi volitvami v Rusiji, Aleksander Ovečkin stoji tik za ruskim zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom, ki velja za enega glavnih arhitektov vojne v Ukrajini. Ker Aleksander Ovečkin že vrsto let igra v ZDA kot kapetan moštva Washington Capitals v ligi NHL, je njegova dejavna podpora Kremlju sprožila ogorčenje športne in širše javnosti.

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Ovečkin se je v preteklosti po ruskem napadu na Ukrajino leta 2022 sicer izogibal neposrednim političnim izjavam z besedami "prosim, nič več vojne" in "jaz sem športnik, ne politik", vendar hkrati nikoli ni umaknil svoje podpore Putinu.

Med drugim je že leta 2017 ustanovil gibanje Putin Team, na svojem računu na Instagramu pa še vedno ohranja profilno sliko, na kateri je skupaj z Vladimirjem Putinom. Putin trenutno sicer uradno ni član ali predsednik te stranke. V obdobju med letoma 2008 in 2012, ko je začasno opravljal funkcijo predsednika vlade, pa je stranko tudi uradno vodil. Kljub temu, da je predsednik stranke Dimitrij Medvedjev, pa velja Putin za dejanskega vodjo gibanja.

Hokejsko moštvo Washington Capitals se je odzvalo na kritike zaradi nastopa njihovega prvega zvezdnika v promocijskem videoposnetku. Pojasnilo je, da je hokejista, ki v ligi NHL drži rekord po številu točk vseh časov, k sodelovanju "pozvala njegova država". V klubu iz prestolnice ZDA so stopili Ovečkinu v bran s pojasnilom, da je ruski državljan, ki poleti živi v Moskvi, in da ga je "njegova država prosila za sodelovanje v video-kampanji". Dodali so, da sta tako klub kot igralec osredotočena na prihajajočo sezono.

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Kritike so prišle tako s strani nekdanjih športnih legend kot tudi vplivnih javnih osebnosti v ZDA. Dominik Hašek, legendarni češki vratar lige NHL in član hokejskega hrama slavnih, je bil med najglasnejšimi. Na družbenih omrežjih je ob komentarju oseb, ki so nastopile v videu, zapisal, da so vsi na tisti fotografiji uradno podprli rusko imperialistično vojno v Ukrajini in dodal: "Zaradi vsakega izmed njih bo ubitih veliko Ukrajincev in Rusov."

Jose Andres, eden najbolj prepoznavnih navijačev kluba, je oglas označil za "žalosten dan za mojo ljubljeno ekipo iz Washingtona". Andres je sicer preko svoje organizacije World Central Kitchen razdelil več sto milijonov obrokov v Ukrajini in prejel državno odlikovanje ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Oglasil se je tudi Terry Virts, nekdanji ameriški astronavt, ki je na omrežju X javno pozval klub, naj naredi pravo stvar in Ovečkina nemudoma odpusti.

Kanadski novinar Marcus Kolga je pozval Kanado in ZDA k preklicu vizuma za Ovečkina. Številni ameriški navijači so na družbenih omrežjih izrazili ogorčenje, da hokejist uživa udobno življenje milijonarja v ZDA, medtem ko podpira režim, ki izvaja vojne zločine, nekateri pa so napovedali bojkot tekem. Ovečkin, ki bo 17. septembra dopolnil 41 let, je v ligi NHL na 1573 tekmah dosegel rekordnih 929 golov.

Julija je podpisal enoletno podaljšanje pogodbe v vrednosti 4,25 milijona dolarjev (3,68 milijona evrov), kar pomeni, da bo oktobra začel svojo 22. sezono v ligi NHL v dresu moštva Capitals.

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