Ovečkin že na šestem mestu večne lestvice lige NHL

Petintridesetletni ruski as je 718. gol v karieri dosegel na svoji 1177. tekmi v redni sezoni za ekipo iz Washingtona, v kateri je preživel večino svoje kariere. "To je zgodovina. Kar lepa številka je in z veseljem se uvrščam v to kategorijo,"je Ovečkina citiral Washington Post, poroča francoska tiskovna agencija AFP. "Opravljeno. Kako že rečem, to je zgodovina."

Pred Ovečkinom je na lestvici le še pet igralcev, Marcel Dionne(731), Brett Hull(741), Jaromir Jagr(766), Gordie Howe(801) in Wayne Gretzky(894). Washington je s 3:1 premagal NY Islanderse, Ovečkin je dosegel gol ob igralcu več za vodstvo z 2:0 v 36. minuti. Preostala gola sta dosegla T.J. Oshie in Nicklas Backström, za goste je gol dosegel Oliver Wahlstromv zadnji tretjini.