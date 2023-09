Pance: Zmaga v Bolzanu je zlata vredna

Hokejisti SŽ Olimpije še naprej ne poznajo poraza na gostovanjih v ligi ICE. Zmaji so se tudi v tretjem poskusu domov vrnili z zmago. Po Dunaju in Gradcu so Ljubljančani ugnali tudi Bolzano (1:0). Izkušeni Žiga Pance se zaveda, da so tri osvojene točke na zahtevnem gostovanju na severu Italije še kako dragocene. Sploh, ker so zmaji do uspeha prišli brez prejetega gola.

Žiga Pance, nekdanji kapetan SŽ Olimpij, je pred leti uspešno nastopal tudi v dresu Bolzana. Ljubljančani imajo zdaj po petih tekmah na računu dve zmagi ter eno zmago po podaljšku, poraz po podaljšku in poraz, z devetimi točkami pa so na petem mestu. Še več, izkušeni Ljubljančan je Bolzanu celo občutno pomagal do naslova prvaka v ligi ICE, potem ko je na odločilni tekmi finala s Salzburžani zabil gol za zmago in laskavi naslov. Nekaj sezon pozneje se je Žiga Pance vrnil na prizorišče in z ljubljanskimi zmaji osvojil vse tri točke proti Bolzanu. Odločil je gol Nika Simšiča že iz prve tretjine. Junak tekme je bil 30-letni češki vratar Lukaš Horak. icon-expand Lukaš Horak FOTO: Aljoša Kravanja Čeh je ujel vse strele serijskih italijanskih prvakov, zbral 40 obramb in bil eden ključnih mož za nove tri točke. Olimpija tako tudi po tretji tekmi ostaja neporažena na gostovanjih v novi sezoni. "Dober občutek je, ko osvojiš tri točke proti tako močni ekipi, kot je Bolzano. Domači so začeli odločno in nas močno pritisnili. Po uvodnem naletu je bilo lažje," je po "nogometni" zmagi z 1:0 povedal Pance."Horak je bil neverjeten. Na vseh tekmah letošnje sezone nas je držal v igri do zadnje sekunde. To je bila težko prigarana zmaga. Včasih ni treba zadeti večkrat za tri točke. Ta uspeh bo odlično vplival na našo samozavest. Verjamem, da bomo tudi v domači dvorani rezultatsko uspešnejši," je poudaril izkušeni 34-letni Ljubljančan, ki je aprila 2014 zagotovil naslov Bolzanu na peti odločilni tekmi.