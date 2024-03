Zmaji v en glas: Finale proti Jesenicam bomo vzeli resno

Finale državnega prvenstva v hokeju se bo začel v petek. V finalu sta tradicionalna slovenska hokejska tekmeca iz Ljubljane in Jesenic, prva tekma pa bo na terenu branilcev naslova SŽ Olimpije. Pri HZS so že med sezono, ko so slovenski klubi opravili prvi in drugi del tekmovanja, napovedali, da se bo finalni del začel takoj po koncu nastopov slovenskih klubov v regionalnih ligah.



Hokejisti Sij Acroni Jesenic so sezono v Alpski ligi končali že pred končnico, saj se branilci naslova iz kvalifikacijske skupine niso prebili do dodatnih kvalifikacij za izločilne boje. Ljubljančanom pa se je končnica lige ICEHL izmuznila po odločilni tekmi kvalifikacij proti Pustertalu, ko so v gosteh po podaljšku izgubili s 3:4.