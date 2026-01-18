Naslovnica
Pance: Brez borb, pretepov in zbijanja ni pravega rivalstva

21. naslov državnih prvakov za hokejiste Olimpije

Tri zmage v finalni seriji so prinesle novo državno lovoriko, a po besedah Žige Panceta razplet ni bil tako enostaven, kot kaže končni izid. Druga tekma je bila posebej zahtevna, Jeseničani pa so z borbenostjo pokazali, da gre za še vedno posebno rivalstvo. Obramba naslova ekipi prinaša pomembno samozavest pred nadaljevanjem sezone, v katerem bo vsaka točka odločilna. Po uspehu so si igralci vzeli tudi nekaj časa za zasluženo praznovanje, nato pa sledi krajši počitek in regeneracija.

Po ubranitvi naslova državnih prvakov je Žiga Pance spregovoril o razpletu finalne serije in o pomenu uspeha hokejistov Olimpije za nadaljevanje sezone. Poudaril je, da kljub trem zaporednim zmagam v finalu, serije nikakor ne gre jemati kot lahke.

"Ja, tri tekme, tri zmage, ampak moram reči, da smo pokazali dva različna obraza. Jeseničani so pustili vse na ledu, sploh v tisti drugi tekmi so nas res presenetili. Pridejo taki dnevi oziroma večeri, kakor je bila tista tekma, ko enostavno nimaš pravih nog in ne gre vse po načrtih. Ampak s skupnimi močmi, en za drugega, nekako prideš čez to in tako nam je tudi uspelo zmagati v treh tekmah," opiše dogajanje.

O nasprotniku je dodal: "Definitivno vsi vemo, s čim se Jesenice spopadajo v letošnji sezoni. Kapo dol vsem igralcem za to, kar so pokazali na ledu. Mislim, da so nas pozitivno presenetili. Te tekme so posebno poglavje zase, ne glede na to, kje katera ekipa igra in v kateri ligi nastopa. Motivacije imamo dovolj, dodatno pa si jo najdemo tudi s tribun, pred domačimi navijači, in mislim, da so to res posebne tekme, ki bi morale biti vsako leto."

Dotaknil se je tudi večnega rivalstva, ki bo, upajmo, živelo še vrsto let. "Vemo, kakšno rivalstvo je bilo to pred 20 ali 30 leti. Te tekme so poznali tudi drugod po Evropi, dvoboj med Olimpijo in Jesenicami. Sam sem nekaj tega še ujel na začetku svoje profesionalne kariere, to sem začutil in doživel. V zadnjih letih je sicer vse skupaj izgubilo nekaj čara, ampak vseeno upam, da se bo v prihodnjih letih spet dvignilo na nek nivo, da bodo tiste prave borbe, pretepi, zbijanje, vse tisto, kar publika išče na takih tekmah, in da bo to rivalstvo dobilo svoj čar nazaj."

21. naslov državnih prvakov za HK Olimpija
21. naslov državnih prvakov za HK Olimpija
FOTO: HK Olimpija

Hokejisti Olimpije so sicer v izjemni sezoni, tako doma kot na tujem. V ligi ICE trenutno zasedajo peto mesto, pred njimi pa je najpomembnejši del sezone.

"Ta zmaga je definitivno dodatna pozitivna energija za naprej. Da nadaljujemo teh zadnjih deset tekem s pozitivno noto in s pozitivnimi rezultati. Zdaj imamo dan ali dva premora, da pridemo k sebi, potem pa nas čaka še tistih zadnjih deset krogov, ki bodo še kako pomembni. Vsaka točka bo pomembna in vsako tekmo bo treba pustiti vse na ledu. Letos smo to že velikokrat pokazali, da znamo in zmoremo, ampak samo, če smo kot ekipa na isti valovni dolžini," še zaključi.

