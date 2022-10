Panterji iz Floride za četrto zmago v sezoni ugnali NY Islanderse

Zadetek za zmago je v začetku zadnje tretjine dosegel Ryan Lomberg, domači ekipi pa je prednost uspelo zadržati do konca tekme.

Med strelce za Panterje sta se vpisala še Anton Lundell in Eetu Luostarinen, vratar Spencer Knight pa je zbral 23 obramb. To je bila še druga zmaga panterjev nad otočani to sezono po uvodni tekmi (3:1) 13. oktobra. Oba zadetka je za goste, ki so izgubili še tretjo zaporedno tekmo, dosegel Anders Lee z igralcem več na ledu. Vratar Semjon Varlamov je zaustavil 29 strelov. "Tekme proti otočanom so vedno težke. A gre za utrujeno, veteransko ekipo, tako da smo morali napasti že na začetku, če smo želeli zmagati. To nam je uspelo. Jasno je bilo, da bo tekma po uvodni tretjini precej drugačna, boriti se bo treba za vsak plošček," je dejal trener domačih Paul Maurice.

Philadelphia Flyers so na domačem ledu z 0:3 klonili proti San Jose Sharksom, ki so slavili drugo zmago v sezoni. Visoko zmago so v Madison Square Gardnu slavili tudi hokejisti Columbus Blue Jackets, ki so domače Rangerje ugnali kar s 5:1. Pri gostih se je s 30 obrambami izkazal Danil Tarasov, ki je prišel do svoje prve zmage v NHL. S prav takšnim izidom, 5:1, so zmagali tudi Detroit Red Wingsi, ki so v domači dvorani ugnali Anaheim Duckse in prišli do tretje zmage v sezoni.