Panthersi izločili Rangerse in se uvrstili v veliki finale NHL

Bennett je zadel 50 sekund pred koncem prve tretjine, Rus Vladimir Tarasenko pa v deseti minuti zadnjega dela igre. Ruski vratar Sergej Bobrovski je za Panterje ubranil 22 strelov gostov.

Florida se bo za naslov pomerila s prvakom zahodne konference, kjer bo dvoboj odločen po šesti ali sedmi tekmi med moštvoma Edmonton Oilers in Dallas Stars. Naftarji namreč vodijo s 3:2, serija pa se bo v Edmontonu nadaljevala v noči na ponedeljek po slovenskem času.

Pantherji so izgubili proti Vegas Golden Knightsom v lanskem finalu Stanleyjevega pokala, leta 1996 pa jih je pometel Colorado v njihovi prvi prejšnji seriji za naslov prvaka NHL.

Rangersi, ki so imeli najboljši izkupiček v rednem delu lige, so drugič v treh sezonah izgubili v konferenčnem finalu, potem ko jih je leta 2022 izločila ekipa Tampa Bay Lightning. Florida je na četrti in peti tekmi tokratnega obračuna zmagala s 3:2, s čimer je prevzela vodstvo v seriji in si ustvarila priložnost za vrnitev v finale Stanleyjevega pokala.