Pavlin pred tekmo sezone: Vsi vemo, kaj pomeni poln Tivoli

"Prva tekma ni bila takšna kot sem jo sam pričakoval. Mogoče je bilo malo premalo emocij z naše strani. Igra z igralcem več in igralcem manj je odločila tekmo, kar je povsem normalno za playoff serije. Temu moramo dati večjo pozornost ali pa se bolj skoncentrirati in jaz mislim, da če jutri to popravimo, bomo uspešni," je po porazu na prvi tekmi dodatnih kvalifikacij za uvrstitev v končnico lige ICEHL povedal kapetan Olimpije Žiga Pavlin. Olimpija, ki je v rednem delu zasedla deveto mesto, se proti Pustertalu, ki je bil mesto pred njo, merijo v seriji, ki se igra na dve zmagi. In ker so se Zmaji z gostovanja na Južnem Tirolskem vrnili poraženi, morajo danes zvečer v Hali Tivoli, kjer upajo na izdatno podporo domačih navijačev, nujno zmagati. "Vsi vemo kaj pomeni poln Tivoli, tudi za nasprotne ekipe. Jaz pozivam vse, da se nam jutri pridružijo v temu boju, da skupaj premagamo Brunico in, da si prislužimo to tretjo tekmo in se potem potrudimo, da pridemo v četrtfinale," je o tem povedal Pavlin.

Zmaji si v Hali Tivoli želijo številčno domačo podporo FOTO: Luka Kotnik icon-expand

V rednem delu je bila bilanca na strani ljubljanskega moštva, saj je Olimpija dobila tri izmed štirih tekem s Pustertalom, česar se zaveda tudi kapetan: "Kot ekipa nam odgovarjajo, čeprav tega včeraj nismo pokazali ali pa izkoristili, ampak jaz mislim, da če bomo jutri pravi, jih bomo tukaj premagali, to serijo prenesli nazaj v Italijo in naj se potema na tretji tekmi pokaže kdo si zasluži četrtfinale." V kolikor bo Olimpiji uspelo poravnani izid v zmagah, bo o napredovanju odločala tretja tekma, ki bo v četrtek na Južnem Tirolskem. In kaj bo po besedah Pavlina ključno? "Biti bolj požrtvovalen, imeti žar v očeh, si želeti te zmage in narediti še nekaj več kot nasprotnik, da 'grizeš' in tako tekmo zmagaš in to moramo narediti."

Žiga Pavlin FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Kapetanu in enemu najbolj izkušenih igralcev vrstah Olimpije se s svojim mnenjem pridružuje tudi mladi Miha Beričič, ki se ne obremenjuje s pritiskom: "Mi se ne bomo ukvarjali s pritiskom, imamo prednost domačega terena in upam, da se tudi Hala Tivoli čim bolj napolni." 19-letni napadalec se dobro zaveda kje je Olimpija prvo tekmo izgubila: "Pustertal im zelo močno ekipo, če pa pogledamo celo tekmo, mislim, da smo zgubili predvsem na special teamih. Dvakrat smo klonili po njihovem power playu, enkrat ko so imeli igralcamanj, pet na pet pa je bil rezultat 0:0. To moramo še malo potrenirati, potrebujemo pa tudi malo več intenzivnosti pred golom, pa gremo lahko samozavestno na tekmo." In kaj Beričič napoveduje za tekmo v Tivoliju? "To je playoff, tukaj nekih ukan posebnih ne bo, tukaj je samo borba. Mi se bomo držali teh stvari, ki se jih že celo sezono, moramo samo biti bolj aktivni kot oni in to je to."

Miha Beričič FOTO: Luka Kotnik icon-expand

V drugem paru dodatnih kvalifikacij se merita Innsbruck in Vorarlberg. Slednji so prvo tekmo dobili s 6:3. V končnico so sicer že uvrščeni KAC iz Celovca, Fehervar, Salzburg, Bolzano, Linz in VSV.