Pavlin: Ni mi všeč, kako smo igrali 55 minut

Lahko bi se zgodilo, da je tekma rednega dela slovenskega hokejskega prvenstva med večnima rivaloma Olimpijo in Jesenicami hkrati tudi zadnji obračun sezone. A zmaga Jesenic po kazenskih strelih (5:4) je poskrbela, da se bodo zmaji in železarji udarili tudi v velikem finalu, ki bo na sporedu po koncu sezone v Alpski ligi in ligi ICE. Jeseničani so v Tivoliju pet minut pred koncem vodili že s 4:1, nato pa so na plin stopili Ljubljančani ter prišli celo do izenačenja, a so zadnjo besedo pri izvajanju penalov vendarle imeli gostje.