Pešut in Vidmar znova v 'Zmajevem gnezdu'

V vrste hokejistov SŽ Olimpije se vračata dva, ki sta z Ljubljančani že sodelovala pri nekaterih uspehih. Do konca sezone sta sodelovanje obljubila 28-letni napadalec iz Maribora Žiga Pešut in 34-letni branilec Luka Vidmar, ki ima tudi že veliko izkušenj z igranjem v tujini, so sporočili iz ljubljanskega kluba.

V ljubljanskem hokejskem kolektivu ne skrivajo zadovoljstva nad povratkom izkušenega branilca Luke Vidmarja in napadalca Žige Pešuta, ki bosta zagotovo dvignila kakovost v igri zeleno-belih v nadaljevanju sezone. Omenjeni dvojec se je po poročanju uradne klubske spletne strani že pridružil soigralcem na treningih. "Veselim se novih izzivov pri Olimpiji, s katero smo že spisali izjemno zgodbo. Vsekakor bom po svojih najboljših močeh ekipi pomagal do osvojitve naslovov," pravi Luka Vidmar, optimistično pa je razpoložen tudi Pešut: "Verjamem, da se bomo z ekipo hitro in dobro ujeli ter da bom ekipi pomagal v nadaljevanju sezone." icon-expand Luka Vidmar se je vrnil k SŽ Olimpiji. FOTO: Aljoša Kravanja