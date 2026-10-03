Vseh pet tekem večera so dobili gostje

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V Detroitu je proti Red Wings vratar New York Rangers Dylan Garand v svoji četrti tekmi v ligi z 22 obrambami prvič ostal nepremagan. Njegovo moštvo je slavilo z 2:0, za drugo zmago v prav toliko večerih sta zadetka prispevala Sean Durzi in Eeli Tolvanen.

Washington Capitals so s 5:2 ugnali Carolino Hurricanes. Alex Tuch je za ekipo iz prestolnice na svoji prvi tekmi v novi sredini zabil dva gola, dve točki je z golom in podajo dodal še Jakob Chychrun.

Milan Lucic FOTO: AP

Dve tekmi sta se končali s 4:3. Po podaljšku je proti Winnipeg Jets to uspelo Boston Bruins, ko je JJ Peterka zadel po treh minutah in 21 sekundah dodatka. Še v rednem delu je do tega izida prišlo moštvo Anaheim Ducks v Las Vegasu proti Golden Knights. Rački so vodili že s 4:0, domačim pa je po treh zaporednih golih v zadnji tretjini zmanjkalo časa za popoln preobrat. Izidi:

Detroit Red Wings - New York Rangers 0:2 Carolina Hurricanes - Washington Capitals 2:5 Winnipeg Jets - Boston Bruins 3:4 (podaljšek) Dallas Stars - St. Louis Blues 0:4 Vegas Golden Knights - Anaheim Ducks 3:4