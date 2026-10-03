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Hokej

Vseh pet tekem večera so dobili gostje

New York, 03. 10. 2026 10.00 pred 16 urami 1 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Anaheim Ducks - Los Angeles Kings

Vseh pet tekem večera hokejske lige NHL se je končalo z zmagami gostujočih ekip. Najvišjo je v Dallasu proti Stars zabeležilo moštvo St. Louis Blues, ki je zmagalo s 4:0. Joel Hofer je zbral 25 obramb in ohranil mrežo nedotaknjeno. Mason McTavish je zadel na svoji prvi tekmi v dresu St. Louisa, po gol in podajo sta prispevala Jimmy Snuggerud in Pius Suter.

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V Detroitu je proti Red Wings vratar New York Rangers Dylan Garand v svoji četrti tekmi v ligi z 22 obrambami prvič ostal nepremagan. Njegovo moštvo je slavilo z 2:0, za drugo zmago v prav toliko večerih sta zadetka prispevala Sean Durzi in Eeli Tolvanen

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Washington Capitals so s 5:2 ugnali Carolino Hurricanes. Alex Tuch je za ekipo iz prestolnice na svoji prvi tekmi v novi sredini zabil dva gola, dve točki je z golom in podajo dodal še Jakob Chychrun.

Milan Lucic
Milan Lucic
FOTO: AP

Dve tekmi sta se končali s 4:3. Po podaljšku je proti Winnipeg Jets to uspelo Boston Bruins, ko je JJ Peterka zadel po treh minutah in 21 sekundah dodatka. Še v rednem delu je do tega izida prišlo moštvo Anaheim Ducks v Las Vegasu proti Golden Knights. Rački so vodili že s 4:0, domačim pa je po treh zaporednih golih v zadnji tretjini zmanjkalo časa za popoln preobrat.

Izidi:
Detroit Red Wings - New York Rangers 0:2

Carolina Hurricanes - Washington Capitals 2:5

Winnipeg Jets - Boston Bruins 3:4 (podaljšek)

Dallas Stars - St. Louis Blues 0:4

Vegas Golden Knights - Anaheim Ducks 3:4

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Vratar Rangersov z golom čez celo igrišče spisal zgodovino

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