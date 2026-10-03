Vseh pet tekem večera so dobili gostje

V Detroitu je proti Red Wings vratar New York Rangers Dylan Garand v svoji četrti tekmi v ligi z 22 obrambami prvič ostal nepremagan. Njegovo moštvo je slavilo z 2:0, za drugo zmago v prav toliko večerih sta zadetka prispevala Sean Durzi in Eeli Tolvanen.
Washington Capitals so s 5:2 ugnali Carolino Hurricanes. Alex Tuch je za ekipo iz prestolnice na svoji prvi tekmi v novi sredini zabil dva gola, dve točki je z golom in podajo dodal še Jakob Chychrun.
Dve tekmi sta se končali s 4:3. Po podaljšku je proti Winnipeg Jets to uspelo Boston Bruins, ko je JJ Peterka zadel po treh minutah in 21 sekundah dodatka. Še v rednem delu je do tega izida prišlo moštvo Anaheim Ducks v Las Vegasu proti Golden Knights. Rački so vodili že s 4:0, domačim pa je po treh zaporednih golih v zadnji tretjini zmanjkalo časa za popoln preobrat.
Izidi:
Detroit Red Wings - New York Rangers 0:2
Carolina Hurricanes - Washington Capitals 2:5
Winnipeg Jets - Boston Bruins 3:4 (podaljšek)
Dallas Stars - St. Louis Blues 0:4
Vegas Golden Knights - Anaheim Ducks 3:4
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.