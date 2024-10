Peta zaporedna zmaga Colorada

V Denverju je Casey Mittelstad prispeval tri podaje, za Avalanche pa so zadeli Nikolaj Kovalenko, Josh Manson, Logan O'Connor, Ross Colton in Nathan MacKinnon. Colorado je zabeležil še peto zaporedno zmago, potem ko so sezono odprli s štirimi zaporednimi porazi, in je zdaj osma ekipa zahodne konference. Za senatorje iz Ottawe je dva gola dosegel Claude Giroux, gol in podajo pa je v drugem zaporednem porazu vpisal Nick Cousins. Ottawa je pri razmerju zmag in porazov 4-4 na 12. mestu vzhodne konference.

V tej so trenutno na vrhu Devils iz New Jerseyja. Za šesto zmago v sezoni so v domači dvorani ugnali Anaheim, odločila je druga tretjina, ki so jo Devils dobili s 4:0. Dva gola je dosegel Stefan Noesen, medtem ko so po dve podaji vpisali Dawson Mercer, Dougie Hamilton in Jonas Siegenthaler. Vragi so sicer dosegli prvo zmago na zadnjih petih tekmah. Pri račkah je Ryan Strome prišel do zadetka in podaje.