Peti zaporedni poraz hokejistov Olimpije

Hokejisti Olimpije so na tekmi 29. kroga lige ICEHL v Ljubljani izgubili proti Innsbrucku z 2:6.Ljubljančani so vpisali peti zaporedni poraz v razširjenem avstrijskem prvenstvu ter 10 na zadnjih 12 tekmah, medtem ko je Innsbruck prekinil niz petih zaporednih tekem brez zmage. Ljubljančani so na lestvici še naprej osmi, a je zaostanek za vodilno sedmerico vse večji.